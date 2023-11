Il celebre attore Pippo Franco è andato in scena al Teatro Rex, con lo spettacolo “La vita è arte”, ospite di “Giarre città educativa”, progetto promosso dal Comune di Giarre, Assessorato alle PP.OO con il patrocinio del Mic e dell’Ars.

L’ attore è stato accolto dalle autorità cittadine, dai responsabili del progetto “Giarre città educativa e dal direttore del teatro Rex, Alfio Zappalà e da tanti giarresi presenti in platea.

Pippo Franco ha affrontato il tema del benessere e dei corretti stili di vita partendo dall’arte e dalla poesia. Un excursus storico dai tempi antichi alla modernità, proposto dall’attore per ricreare un viaggio introspettivo per l’uomo per affrancarlo da una serie di vizi, convenzioni, schemi e tra questi anche il meccanismo del rapporto con il cibo, in chiave umoristica.

Per ricordare che per vivere l’arte bisogna comprenderla e comprendere la vita non è facile, l’attore ha pensato di condurre gli spettatori facendo “un tragitto di strada insieme per migliorare sè stessi, un esperienza che non si dimentica.

L’ attore romano si è soffermato a lungo sui temi della vita, arte, natura e salute, in chiave sarcastica, ma inducendo lo spettatore ad una continua riflessione.

“La vita è arte” è uno spettacolo, proposto nei migliori teatri italiani, grazie a questo personaggio iconico dello spettacolo italiano, a tutto tondo ed una lunga carriera alle spalle come comico, cabarettista, attore, presentatore, commediografo, regista e persino cantante. Per la sua lunga carriera professionale volta all’ istruzione, al cinema, al teatro, quale emblema della commedia italiana ed in particolare per il suo prezioso contributo dato alla città di Giarre, con la partecipazione alla manifestazione “Giarre città educativa”, l’ amministrazione comunale, alla presenza del primo cittadino Leo Cantarella e dell’ assessore alle Pari opportunità, Antonella Santonoceto, congiuntamente a “Giarre città educativa”, rappresentata dal direttore artistico, Gianfranco Pappalardo Fiumara e dal referente culturale Nicolò Fiorenza ha conferito,al noto attore, a nome della comunità giarrese, un encomio solenne.

Domenica 19 novembre, come ha ricordato Nicolò Fiorenza, saluterà e chiuderà la seconda stagione di “Giarre città educativa”, il concerto dell’orchestra dei fiati del conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, presso il Duomo di Giarre, alle 20.

Si tratta di una prestigiosissima realtà composta tutta da allievi del Conservatorio di Palermo e formata dalla sinergia tra diversi dipartimenti: fiati, percussioni e direzione d’orchestra e che ha al suo attivo diversi concerti per conto di associazioni, enti ed amministrazioni.

Giarre 18.11.2023

U.S/PT Giarre citta’ educativa

U.S/RG Comune di Giarre

Luogo: COMUNE DI GIARRE, VIA CALLIPOLI, 81

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.