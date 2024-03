Ribadito ancora oggi in aula consiliare, durante un incontro in I Circoscrizione con l’Assessore Carta, il nostro interesse, non più rinviabile, per una mobilità sostenibile, green ed economica, attraverso la promozione delle biciclette nelle aree urbane sia per recarsi al lavoro, per accompagnare i figli a scuola, che per usufruirne nel tempo libero, dichiara la Consigliera Pd Tiziana Calabrese. Tante le interlocuzioni con associazioni quali, Palermo Mobilita, con rappresentanti della consulta delle biciclette, con rappresentanti di comitati civici, Avv. Riccardo Vinciguerra, promotori di una petizione online che faccia rivedere le ordinanze che limitano fortemente l’utilizzo dei velocipedi nei principali assi viari del centro storico di Palermo (via Maqueda, corso Vittorio Emanuele) in questi giorni tra l’altro l’ultima rivista ed ancora perfezionabile a dir dello stesso Assessore Maurizio Carta. Pertanto auspichiamo che si riesaminino le ordinanze permettendo l’ingresso delle biciclette su via Maqueda e si approfondisca la questione sulla corsia ciclabile in Via Roma, tra Piazza Giulio Cesare e via Cavour, magari inserendo il limite 30 km/h. Sostenibilità ambientale, qualità della vita e cura della salute, sono imprescindibili per la quinta città metropolitana italiana. L’assessore, in linea con richieste dei fruitori delle due ruote, si è mostrato concorde nel rafforzare la mobilità sostenibile in centro storico.

Luogo: Palermo, Centro storico- Via Roma, PALERMO, PALERMO, SICILIA

