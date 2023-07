L’evento internazionale del 5 luglio a Catania con il concerto di Maluma si arricchisce di nuovi elementi. In apertura si esibiranno il Dj e Producer Angemi, il rapper Boro Boro e Emma Muscat. Complessivamente saranno più di tre ore di show live per una serata-evento che proietta il Wave Summer Music tra i Festival musicali più attesi dell’estate. La data, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, è inserita nella programmazione del Catania Summer Fest 2023, curato dal Comune di Catania.

La superstar colombiana Maluma continua il suo successo internazionale

La star internazionale, uno degli artisti di maggior successo ed influenza della musica latinoamericana, sarà in Sicilia il 5 luglio (Villa Bellini di Catania) per uno dei pochi appuntamenti italiani del suo tour mondiale. Oltre 18 milioni di copie vendute nel mondo tra singoli e album, vincitore di un Latin Grammy Award e nove nomination, Maluma ha recentemente ricevuto 8 nomination al Premio Lo Nuestro: Pop – Male Artist Of The Year; Song Of The Year per il brano “Cada Quien” con Grupo Firme; The Perfect Mix Of The Year per “Cada Quien” con Grupo Firme; Tour Of The Year; Pop – Song Of The Year con “Sobrio”; Pop-Urban – Song Of The Year con “Mama Tetema” ft. Rayvanny; Urban – Album Of The Year con The Love & Sex Tape; Regional Mexican – Banda Song Of The Year per “Cada Quien” con Grupo Firme. L’ultimo album “The Love & Sex Tape” è stato nominato nella categoria Best Album Urbano ai Grammy Awards.

Angemi, da Catania all’Olimpo dell’EDM

Il dj e producer Angemi, scelto da Tik Tok Italia per rappresentare la piattaforma come ambassador durante l’Eurovision 2022 a Torino, scalderà il pubblico siciliano prima del concerto di Maluma.

Nel giugno del 2016 remixa ufficialmente ‘Beautiful Life’, una hit di Lost Frequencies, raggiungendo più di 1.000.000 di plays su Spotify per la prima volta nella sua carriera. Qualche mese dopo, ANGEMI entra in contatto con Timmy Trumpet e crea insieme a lui l’enorme inno da festival ‘Collab Bro” che esce su Maxximize Records e raggiunge milioni di plays e views su qualsiasi piattaforma in cui viene pubblicata.

A Marzo 2022 si esibisce per la prima volta al Tomorrwland Winter e, per il quarto anno consecutivo, nel party ufficiale del Tomorrowland all’Ushuaia di Ibiza. Si esibisce inoltre nel festival tedesco Tante Mia Tantz nella città di Vechta, nel festival austriaco Electric Mountain Festival a Sölden e nella sua città natale Catania durante il festival One Day Music. I suoi riconoscimenti crescono a vista d’occhio e la sua scalata al successo è appena cominciata!

Boro Boro “riscalderà” gli animi

Il rapper Boro Boro presenterà a Catania il nuovo singolo “Delincuente”, che vede la collaborazione di Elettra Lamborghini. Il brano è in radio e su tutte le piattaforme ed è destinato a diventare un pezzo immancabile nei club italiani. Dopo aver collezionato 7 dischi di platino, 1 disco d’Oro, oltre 440 milioni di stream e 120 milioni di views su YouTube grazie a hit inarrestabili come i singoli “Lento” e “Nena” che hanno dominato le classifiche per settimane, Boro Boro è reduce dal successo di “Suavemente” (la riedizione italiana del brano dell’artista algerino Soolking) – brano che lo ha consacrato a livello internazionale con oltre 152 milioni di stream sulle piattaforme – e dal suo ultimo singolo “Paura e Soldi”.

Emma Muscat, da Amici all’Eurovision 2022

Originaria di Malta Emma Muscat si è fatta conoscere al mondo musicale grazie alla sua partecipazione ad Amici. La carriera di Emma Muscat inizia prima di entrare nella scuola del Talent di Maria De Filippi: infatti è già conosciuta sia a Malta che in Inghilterra grazie al brano pubblicato nel 2016 “Alone”, il suo primo da solita. L’anno successivo prima di entrare nella scuola di amici pubblica il secondo pezzo da solista dal titolo “Without You”. Nella scuola di amici arriva al serale e fa parte della squadra Bianca classificandosi al quinto posto assoluto. Una volta terminata la scuola presenta un brano in coppia con il suo ex fidanzato Biondo dal titolo “Avec Moi”: la canzone diventa una delle più suonate dalle radio nell’estate del 2018. Nello stesso anno realizza un singolo anche con il rapper Shade, dal titolo “Figurati di noi”.

Emma acquista una grandissima popolarità su Instagram raggiungendo quasi 1 ML di follower: diventa testimonial di alcuni marchi. Emma Muscat ha rappresentato Malta agli Eurovision Song Contest 2022.

I biglietti sono disponibili online su Ticketone e Ticketsms e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. Disponibili anche al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio dell’evento.

