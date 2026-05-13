Il Partito Liberal Democratico Sicilia interviene con fermezza sulla vicenda della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, esprimendo netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di chiusura o ridimensionamento del centro, considerato da anni un presidio di eccellenza per i bambini cardiopatici della Sicilia e del Mezzogiorno.

Il segretario regionale Salvo Liuzzo e il responsabile Sanità Salvatore Artale sottolineano come la struttura garantisca interventi salvavita e assistenza altamente specializzata, rappresentando un punto di riferimento irrinunciabile per centinaia di famiglie. In un contesto già segnato da forti disuguaglianze nell’accesso alle cure e da un crescente fenomeno di migrazione sanitaria, il Pld Sicilia definisce “gravissima” qualsiasi ipotesi di riduzione dell’offerta.





Liuzzo e Artale richiamano inoltre le criticità del sistema formativo regionale, evidenziando l’assenza nei tre Atenei siciliani di percorsi iperspecialistici in Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica, indispensabili per garantire continuità e qualità ai servizi ad alta specializzazione. Pur riconoscendo le difficoltà legate ai rapporti con enti extraregionali convenzionati, il Pld Sicilia chiede al governo regionale di assumersi la responsabilità di assicurare la piena continuità operativa del Centro.





«Il centro di Taormina – affermano Liuzzo e Artale – non può essere chiuso in assenza di una valida alternativa sul territorio. Non è una semplice scelta organizzativa, ma una questione di tutela della vita e del diritto alla salute dei bambini siciliani e del Meridione».

In conclusione, Liuzzo rivolge un appello personale al nuovo assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso: «Quando si affrontano temi così delicati, che riguardano la salute e la vita dei nostri bambini, serve non solo responsabilità istituzionale ma anche sensibilità umana. Mi rivolgo all’amico Marcello Caruso, confidando nelle qualità che gli riconosco e nella consapevolezza di ciò che il centro di Taormina rappresenta per tante famiglie. Sono certo che saprà farsi carico di questa vicenda con attenzione, equilibrio e sensibilità».

Luogo: Taormina

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