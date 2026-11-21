Dalle aule scolastiche ai luoghi in cui nascono prodotti e servizi, per scoprire da vicino il valore del fare impresa, le competenze necessarie per affrontare il futuro e le opportunità offerte dal sistema produttivo. Anche quest’anno Sicindustria aderisce al PMI DAY, la Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese promossa da Confindustria, coinvolgendo il territorio in un programma di incontri, visite aziendali e momenti di formazione. Sono complessivamente 989 gli studenti coinvolti nelle iniziative promosse da Sicindustria: 85 ad Agrigento, 90 a Messina, 405 a Palermo, 346 a Ragusa e 63 a Trapani. Un percorso che vede protagoniste 27 imprese associate e 20 istituti scolastici, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo produttivo e far conoscere da vicino le opportunità offerte dalle aziende del territorio. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Crescere”, un tema che assume un significato particolare nel dialogo tra scuola e impresa. Crescere significa, infatti, per i giovani acquisire consapevolezza delle proprie capacità, sviluppare competenze e imparare a compiere scelte per il futuro. Per le imprese vuol dire innovare, investire nelle persone, affrontare le trasformazioni tecnologiche e le sfide della sostenibilità, mantenendo saldo il legame con il territorio.



“Il PMI DAY è un’occasione concreta per raccontare agli studenti il valore delle imprese e il contributo che offrono alla crescita economica e sociale dei nostri territori – commenta Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria –. Come associazione crediamo fortemente nel dialogo tra scuola e mondo produttivo: far conoscere da vicino le aziende significa aiutare i ragazzi a individuare attitudini, sviluppare competenze e guardare con maggiore consapevolezza alle opportunità professionali del futuro. Investire sui giovani e sulla loro formazione significa investire sul futuro della Sicilia”.



In particolare, queste sono le iniziative organizzate dalle delegazioni territoriali di Sicindustria.



Ad Agrigento, il PMI DAY si articolerà in due momenti. Una classe quinta dell’indirizzo socio-economico del Liceo Raffaele Politi visiterà il prossimo 26 novembre l’azienda Cuor di Pizza di Antonio La Gaipa, con un seminario dedicato al settore caseario. Accanto alla visita, spazio a “Start si Parte!”, un percorso formativo rivolto agli studenti delle quarte e quinte classi dello stesso istituto, dedicato alla cultura d’impresa. Il programma prevede 20 ore di lezione nella sede di Sicindustria Agrigento, realizzate con la collaborazione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Agrigento. Gli incontri accompagneranno i ragazzi dalla costituzione di un’impresa all’utilizzo delle nuove tecnologie in azienda.



A Messina, due gli appuntamenti in programma. Oggi gli studenti delle classi quarte del Liceo scientifico Minutoli, sezione Quasimodo, saranno ospiti di SmartMe.io, dove potranno conoscere da vicino il mondo dell’innovazione tecnologica attraverso la presentazione dell’azienda, un workshop e la visita ai laboratori. Il 23 novembre sarà invece la volta di Sunsicily, a Furnari, che accoglierà gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo tecnologico Enrico Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto. Per loro un’esperienza immersiva nel settore del charter nautico, con la possibilità di conoscere il dietro le quinte dell’attività e partecipare a una visita operativa al porticciolo turistico e a bordo di due catamarani.



A Palermo, l’appuntamento è fissato per il 1° dicembre 2026. Circa 400 studenti provenienti da dieci istituti scolastici del capoluogo e della provincia si ritroveranno ai Cantieri Culturali alla Zisa per l’apertura della giornata e un momento di incontro con i rappresentanti delle istituzioni, del sistema associativo e del mondo imprenditoriale. Gli istituti coinvolti sono l’IISS A. Volta, l’Istituto Ascione, il Liceo G. Garibaldi, gli istituti Duca Abruzzi, Pareto ed Einaudi, il Liceo scientifico S. Cannizzaro, l’IIS Don Luigi Sturzo di Bagheria, l’IISS Pio La Torre e l’Istituto Luigi Capuana. Dopo il momento introduttivo, gli studenti visiteranno nove realtà imprenditoriali: Resco Group, Sicurtranspor, Tria, Colori del Sole, RAC, Tecno Box, Randazzo, SO.F.I.L. e ITS Academy. Un’occasione per conoscere da vicino esperienze aziendali e settori produttivi differenti, entrando nei luoghi in cui innovazione, competenze e capacità imprenditoriale si traducono in attività concrete.



A Ragusa, sono 13 le aziende coinvolte nel PMI DAY: Degno Clima, Passalacqua Trasporti, NQ Italia, Plasticontenitor, Riolo Recycling, F.lli Molè, Sergio Tumino, Aia Servizi, Randstad Italia, Cassibba Trasporti e Logistica, Ricca IT, Iabichella e Black Eight. Cinque gli istituti scolastici partecipanti: il “G. Ferraris” e il “F. Besta” di Ragusa, il “Q. Cataudella” di Scicli, la Scuola dei Mestieri Logos Società Cooperativa e l’Istituto superiore “Carducci” di Comiso, per un totale dichiarato di 346 studenti. Il calendario delle iniziative si svilupperà tra novembre e dicembre: oggi si parte con le attività della Scuola dei Mestieri Logos; il 23 novembre quelle dell’Istituto “F. Besta”; il 1° dicembre è in programma l’incontro all’ITIS “G. Ferraris”, mentre il 3 dicembre sono previste le visite aziendali delle classi dell’istituto. Altre visite, tra cui quelle degli studenti del “Q. Cataudella” di Scicli e del “Carducci” di Comiso, saranno calendarizzate nelle prossime settimane. Un percorso che coinvolge indirizzi di studio diversi, dall’agraria alla meccatronica, dall’informatica all’amministrazione e finanza, fino al turismo, mettendo gli studenti a contatto diretto con le competenze e le professionalità richieste dal mondo del lavoro.



Nel Trapanese, protagoniste sono oggi due imprese: Canino S.r.l. SB di Marsala, che sta accogliendo gli studenti dell’Istituto tecnico economico e tecnologico “G. Garibaldi”, e Siciliana Pasti Srl di Erice, che ospita i ragazzi dell’Istituto di istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”. Il programma prevede momenti di accoglienza e presentazione delle aziende, visite nei luoghi di lavoro, proiezioni di video e occasioni di confronto interattivo con gli studenti. Particolarmente significativa l’esperienza proposta da Siciliana Pasti, che include una tappa alla Caserma Luigi Giannettino, dove l’azienda gestisce storicamente il servizio di ristorazione per il personale militare in servizio. Un’occasione per conoscere da vicino anche un particolare ambito dell’attività d’impresa e il suo legame con il territorio.



“Desidero congratularmi con i presidenti della Piccola Industria delle delegazioni – dichiara Roberto Franchina, presidente della Piccola Industria di Confindustria Sicilia – per l’ottimo lavoro svolto e per l’impegno profuso nell’organizzazione del PMI DAY. La partecipazione di imprese e scuole testimonia la capacità del nostro sistema di fare rete e di investire concretamente nel dialogo con i giovani. Aprire le porte delle aziende significa condividere competenze, trasmettere la cultura d’impresa e offrire alle nuove generazioni strumenti per orientare il proprio futuro”.

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