Roma : “Le Pmi italiane devono unire le competenze di settore per affrontare le sfide del mercato”. E’ l’ invito lanciato dall’ imprenditore Giuseppe Iacolino nel corso di un recente incontro tenuto a Roma, riguardante le piccole e medie imprese italiane.

Il convegno, organizzato da “IG Group – Gruppo Iacolino” – e da “Noi impianti scarl” , sul tema: “La rivoluzione copernicana degli appalti pubblici: nuove sfide del mercato per le pmi italiane” e’ stato moderato dal Vice direttore del TG LA7 Andrea Pancani. Presenti all’ evento alcuni illustri e qualificati relatori che hanno messo in risalto i nuovi scenari per le pmi e le strategie da adottare in un mondo ormai in continua evoluzione e caratterizzato dalla presenza di nuovi “competitors”. Alla presenza di numerosi imprenditori e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno relazionato il Presidente di ICE Matteo Zoppas, il Presidente di ENAV Alessandra Bruni, il Consigliere del Tar Lazio Lucia Gizzi.

Tra i presenti, hanno suscitato un particolare interesse le tematiche affrontate nel corso della tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Giuseppe Iacolino, owner del “Gruppo Iacolino” , di Federico Mauri Direttore generale di “A2A” illuminazione pubblica, dell’ Avvocato Penalista, esperto D.lgs. 231/01 Giuseppe Cincioni, del Prof. Dario Ticali, professore associato di strade ferrovie aeroporti presso l’università di Enna e del giurista d’ impresa Avv. Nunzio Bevilacqua.

L’ evento ha evidenziato l’ importanza per le imprese di collaborare e fare “rete” in un mondo sempre più globalizzato e in continua evoluzione. Una sfida da cogliere per essere innovativi e competitivi.

“Oggi le gare d’appalto vedono una competizione impari tra pmi e multinazionali. L’ offerta economicamente più vantaggiosa – ha sottolineato l’imprenditore Giuseppe Iacolino – premia per il 90% la parte tecnica e per il 10% quella economica, per riuscire a essere competitivi in sede di gare bisogna strutturarsi e organizzarsi. Senza aggregazione tra le imprese non si può essere competitivi, oggi occorre rafforzare un sistema imprenditoriale che possa promuove sempre di più l’azione di partenariato tra le imprese “. Un incontro, quello svolto a Roma che ha evidenziato l’ importanza di promuovere” sinergie” tra le imprese migliorando la loro capacità di rispondere alle nuove esigenze di mercato.

