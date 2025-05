“Innovazione Sociale, Welfare e Mezzogiorno: La Cooperazione Sociale e le Storie dei Territori” è il titolo del convegno in programma domani, 6 maggio, alle ore 9,30, presso la Sala Rossa “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, organizzato dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s, in collaborazione con MCL (Movimento Cristiano Lavoratori), l’ANCOS UNCI (Associazione Nazionale delle Cooperative Sociali aderenti all’UNCI) e il Consorzio Il Melograno. Nel corso dell’evento verranno illustrati i dati relativi a 6 progetti finanziati dall’Unione Europea e ai quali hanno partecipato centoquarantacinque addetti, prevalentemente donne e giovani.





Si tratta di iniziative che hanno riguardato il sostegno alle famiglie nei diversi processi di inserimento sociale, territoriale e lavorativo, la realizzazione di servizi di assistenza socio-alloggiativa, l’etnopsichiatria e l’infermiere di comunità in sei Comuni siciliani (Lercara Friddi, Enna, Grammichele, Montelepre, Santa Domenica Vittoria, San Cono). I progetti che hanno ricevuto un finanziamento di 12.400.000 euro rientrano nel programma NextGenerationEU nell’ambito dell’Ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1 – Interventi Speciali per la coesione territoriale “Strategia Nazionale per le aree interne” “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.





All’incontro parteciperanno Paolo Ragusa, coordinatore del Consorzio Umana Solidarietà e presidente Ancos Unci; l’On. Vincenzo Figuccia, deputato Ars; Giorgio D’Antoni, presidente regionale Mcl Sicilia; Andrea Amico, presidente nazionale Unci; Mario Monge, direttore Consorzio “Il Melograno”; l’on. Nuccia Albano, assessore alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro; l’on. Andrea Messina, assessore alle Autonomie locali e alla Funzione Pubblica; i sindaci dei Comuni nei quali si sono svolti i progetti.

