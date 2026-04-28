Sono in fase di conclusione a San Cataldo i lavori di Open Fiber previsti dal Piano ‘Italia a 1 Giga’ per la diffusione della banda ultra larga. L’intervento nel Comune in provincia di Caltanissetta prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che consentirà di collegare oltre 300 civici, pari a più di 700 unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali, imprese e studi professionali.

Fibra ottica FTTH e PNRR: infrastruttura strategica per San Cataldo

Il progetto, cofinanziato con i fondi del PNRR e da Open Fiber, si estende per 16 km nelle aree individuate dal bando pubblico e si è sviluppato nel centro storico, nel quartiere Cristo Re, nella zona tra via Libertà e via Napoli, nell’area commerciale e residenziale di contrada Bigini.





Internet ultraveloce oltre 1 Gbps: vantaggi per cittadini e imprese

La rete in fibra ottica FTTH realizzata da Open Fiber consente di raggiungere connessioni Internet ultraveloci superiori a 1 Gigabit al secondo, abilitando l’accesso a una vasta gamma di servizi digitali evoluti per cittadini, imprese e professionisti.

La disponibilità della banda ultra larga, inoltre, favorisce una migliore interazione tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni, supporta la didattica digitale e abilita modalità di lavoro da remoto sempre più diffuse. Grazie alle sue elevate prestazioni, la fibra ottica FTTH rafforza la competitività di aziende, PMI e attività economiche locali, favorendo innovazione, produttività e crescita sostenibile.





Ripristini stradali: impegno di Open Fiber su sostenibilità e decoro urbano

A conclusione degli interventi di posa della fibra ottica, Open Fiber – in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il supporto dei competenti uffici – ha definito insieme all’impresa esecutrice un cronoprogramma per il ripristino definitivo delle strade interessate dai lavori. Anche in questa circostanza, in linea con la propria strategia di sostenibilità, Open Fiber ha posto la massima attenzione per garantire il miglior risultato, rispettando in questo modo il decoro urbano e dando inoltre priorità alle esigenze dei cittadini, sia in termini di sicurezza sia per evitare disagi alla circolazione dei veicoli.

«Accolgo con soddisfazione la conclusione dei lavori di Open Fiber nel nostro Comune, un traguardo che rappresenta una svolta strategica per la città – afferma il sindaco Gioacchino Comparato -. Grazie ai fondi del PNRR e alla partnership con Open Fiber, oggi possiamo offrire ai nostri cittadini, alle imprese e agli studi professionali una connettività ultraveloce in fibra ottica FTTH, capace di trasformare la nostra comunità in un territorio moderno, competitivo e inclusivo. Non è solo un investimento tecnologico, ma anche un’opportunità per ridurre il digital divide, potenziare la didattica digitale nelle nostre scuole e sostenere le attività economiche locali. La fibra ottica, infatti, è il presupposto indispensabile per accedere a servizi avanzati: dalla sanità telematica alla pubblica amministrazione digitale, che migliorano concretamente la qualità della vita di tutti noi».





«Questo progetto conferma l’impegno di Open Fiber nello sviluppo digitale delle città siciliane grazie alla tecnologia FTTH, che abilita molteplici servizi e applicativi in modo performante. A differenza delle reti in rame, oggi la fibra ottica è un asset che migliora la qualità della vita delle persone e incentiva lo sviluppo economico locale, rendendo i territori più avanzati e competitivi», afferma Francesco Bruno, Field Manager dell’azienda guidata dall’Amministratore Delegato Giuseppe Gola.

Open Fiber: modello wholesale only e sviluppo della rete FTTH

Open Fiber, principale operatore italiano di rete FTTH e tra i più grandi in Europa, lavora in modalità wholesale only: non vende servizi direttamente ai clienti finali ma mette la propria infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati, favorendo concorrenza e libertà di scelta.

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