Vino e rock italiano. Un’accoppiata perfetta a Favignana, l’isola al largo di Trapani, che ospita anche il Mangia’s Favignana Resort, la struttura di proprietà della famiglia Mangia. La data da segnare in agenda è il 29 luglio, a partire dalle ore 19,30. Si comincia con “Wine Sicily Favignana“, iniziativa dedicata a chi si vuole approcciare al mondo del vino o magari approfondire il mondo di Bacco. Degustare un vino, infatti, è un’arte estremamente complicata da perfezionare con esperienze e passioni. La guida che verrà affrontata in questo “approccio al vino” è ideale per coloro che non sono esperti, ma non vogliono negarsi il piacere di assaporare un buon calice ed essere in grado di capirlo e accostarlo a piatti e ricette. Si comincia dal calice. Qual è la temperatura corretta per servire un vino? E quale il giusto bicchiere? Dopo aver osservato il colore, ecco i profumi e, infine, il gusto. E poi si discute sui corretti abbinamenti. Una cosa per nulla facile e scontata. A guidare il pubblico presente all’evento saranno dei sommelier professionisti. In degustazione ci saranno alcune delle etichette della cantina di Menfi, in provincia di Agrigento, Planeta. I vini saranno poi abbinati a dei finger food preparati con ingredienti siciliani. Non è la prima volta che Mangia’s organizza una esperienza simile. “Wine Sicily” è una realtà nata a Palermo 4 anni fa e che coinvolge, ogni anno, oltre quaranta cantine e più di 300 vini diversi in degustazione. L’obiettivo è quello di promuovere il patrimonio vitivinicolo, enogastronomico e turistico del territorio siculo accogliendo tutti gli amanti del settore.

Dalle 20,30, puro rock italiano. Un concerto esclusivo che vedrà alternarsi sul palco personalità come Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue e Litfiba; Giuseppe Scarpato, chitarrista di Bennato; Mel Previte, chitarrista e arrangiatore di Ligabue; Rigo Righetti, cantante e bassista di Ligabue; Robby Pellati, batterista di Ligabue; Lorenzo Campani, cantautore formato da Mogol. Un concerto esclusivo alla scoperta del puro rock italiano con figure chiave del panorama musicale italiano. Si comincia al tramonto, l’ora più bella e affascinate in quest’isola, con la colonna sonora di un concerto in acustico. I partecipanti potranno assistere all’evento dalla terrazza del resort. Per informazioni sugli eventi, 0923 922027.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.