L’ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, dal prossimo 1 marzo, rafforzerà ulteriormente il proprio organico con l’immissione in servizio a tempo indeterminato di sei professionisti. Si tratta di cinque dirigenti medici e di un dirigente amministrativo che, a seguito del percorso di stabilizzazione previsto dalla normativa vigente, entreranno stabilmente a far parte dell’organico aziendale.

Nel dettaglio, sono stati stabilizzati:

· tre Dirigenti Medici nella disciplina di Chirurgia Generale;

· un Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia

· un Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia;

· un Dirigente Amministrativo.

“L’ingresso a tempo indeterminato delle nuove unità – afferma la Direttrice Generale del Policlinico Maria Grazia Furnari – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento e potenziamento delle attività assistenziali e amministrative dell’Azienda. Il rafforzamento delle aree di Chirurgia Generale, Oncologia e Nefrologia consentirà di garantire maggiore continuità assistenziale, ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti. La stabilizzazione del dirigente amministrativo contribuisce inoltre a potenziare l’efficienza organizzativa e gestionale, elemento fondamentale per sostenere l’attività clinica e i processi di innovazione dell’AOUP.

Queste ulteriori stabilizzazioni, avvenute a seguito dei bandi pubblicati dall’Azienda negli scorsi mesi, si inserisce nel più ampio programma di rafforzamento dell’organico e di valorizzazione delle professionalità interne.





