“Il Capo del Dap e pure il Capo della Polizia Penitenziaria deve difenderci come un Giudice a Berlino dai procedimenti disciplinari scaturiti solo per gli insostenibili carichi di lavoro” è questa l’ulteriore denuncia dei Segretari Generali dei sindacati di Polizia Penitenziaria in Sicilia SAPPE (Calogero Navarra), OSAPP (Saverio Caputo), UILPA PP (Gioacchino Veneziano), USPP (Francesco D’Antoni), FNS CISL (Domenico Ballotta), FP CGIL (Alfio Giurato), rispetto al silenzio da parte del Provveditore di Palermo e del Dipartimento di Roma all’aumento dei procedimenti disciplinari nei confronti della Polizia Penitenziaria Siciliana”.

“Ribadiamo con forza – insistono i sindacalisti regionali della Polizia Penitenziaria – che quasi tutti i procedimenti nascono a causa della gravissima carenza di personale (1000 unità in meno) che genera accorpamenti dei posti di servizio, incremento asfissiante dei carichi di lavoro, dimenticando che ogni giorno i Poliziotti devono fronteggiare in strutture decadenti, con un sovraffollamento, aggressioni, sommosse e rivolte, ma davanti a questo sfascio, i poliziotti penitenziari vengono pesantemente e ingiustamente puniti, mediante uno strano esercizio del “potere” disciplinare, colpevolmente irriconoscente degli oggettivi ed innumerevoli sacrifici quotidiani che i lavoratori svolgono”.

“Non siamo più a disposti – concludono i leader regionali di Sappe, Osapp, UilPa Polizia Penitenziaria, Uspp, Fns Cisl, Fp Cgil – a stare in silenzio a questo stillicidio di procedimenti disciplinari per scaricare responsabilità gestionali, addirittura tramite controllo con telecamere, attività vietata dallo statuto dei lavoratori del 1970; per questo abbiamo chiesto una commissione d’inchiesta al Capo del Dap Russo, inviando per conoscenza al Ministro della Giustizia Nordio, al Capo di Gabinetto Bartolozzi, al Direttore Generale del Personale Parisi affinché queste oppressione nei confronti della Polizia Penitenziaria cessino immediatamente, comunicando pure di essere pronti a scendere in tutte le piazze della Sicilia”

SAPPe

OSAPP

UIL PA P.P.

U.S.P.P.

FNS/CISL

FP CGIL

C. Navarra

S. Caputo

G. Veneziano

F. D’Antoni

D. Ballotta

A. Giurato

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.