Accolgo con grande soddisfazione la firma del contratto d’appalto per la realizzazione del nuovo polo scolastico nell’area dell’ex Centro Poste di Brancaccio, un’opera attesa da anni che rappresenta molto più di un semplice intervento edilizio. Si tratta di un investimento strategico sul futuro del nostro territorio, capace di coniugare istruzione, rigenerazione urbana e opportunità per le nuove generazioni.

Per un quartiere che troppo spesso è stato raccontato esclusivamente attraverso le sue difficoltà, vedere partire un progetto di questa portata significa dare un segnale concreto di attenzione istituzionale e di fiducia nelle potenzialità della comunità. Il recupero di un’area da tempo inutilizzata e il suo riutilizzo a fini scolastici rappresentano una scelta di grande valore sociale e culturale.

La scuola è il primo presidio di crescita, inclusione e legalità. Ogni nuova infrastruttura educativa che nasce a Brancaccio contribuisce a rafforzare il tessuto sociale del quartiere e a costruire prospettive migliori per i nostri giovani. In questi mesi il territorio sta vivendo una stagione importante di investimenti nel campo dell’istruzione e della formazione, e questo nuovo polo scolastico ne costituisce certamente uno degli interventi più significativi.

Da consigliere della Seconda Circoscrizione esprimo quindi il mio apprezzamento verso tutti gli enti e le istituzioni che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Adesso sarà fondamentale vigilare affinché i lavori procedano nei tempi previsti e l’opera possa essere consegnata alla città nel più breve tempo possibile, trasformando una promessa in una concreta opportunità di crescita per Brancaccio e per l’intera Palermo.

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