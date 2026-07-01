Tutto pronto per Pomod’Orso, l’evento del Gruppo Orso che celebra il pomodoro come simbolo della dieta mediterranea e dell’eccellenza agroalimentare italiana. Ricerca, gastronomia, arte e intrattenimento si incontrano oggi, 1 luglio, al Blanco Beach Club di Messina, per la seconda edizione della manifestazione che propone workshop scientifici, degustazioni, performance artistiche e musica, trasformando il pomodoro in un racconto che unisce agricoltura, cultura e cucina contemporanea.

Partner fondamentale dell’iniziativa è ancora una volta Finagricola, protagonista di una filiera che ha fatto della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione i propri valori distintivi. Una collaborazione che rafforza il messaggio dell’evento: il pomodoro non rappresenta soltanto un ingrediente, ma il simbolo di una cultura alimentare consapevole e di un’agricoltura capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.

La giornata prenderà il via alle 10.30 con l’apertura delle casse token. Alle 16.30 sarà la volta del workshop “L’architettura del gusto e l’equilibrio tra le varietà di pomodori”, curato dal Dipartimento BIOMORF dell’Università degli Studi di Messina, Finagricola e Slow Food Messina, un momento di approfondimento dedicato alle caratteristiche sensoriali, nutraceutiche e gastronomiche delle diverse varietà di pomodoro.

Dalle 18.30 inizierà la seconda parte della manifestazione, condotta da Denny Napoli, con un ricco programma di appuntamenti che intrecciano gusto, arte e spettacolo. In calendario il Live Body Painting dell’artista @giorgiombra, il Live Painting di Piero Anna, l’apertura delle Stazioni del Gusto, cuore dell’evento, dove il pomodoro sarà protagonista di degustazioni e interpretazioni gastronomiche.

A seguire, alle 19.30, spazio alla musica dal vivo con Gli Approssimativi e, dalle 21.30, il DJ set di Fabrizio Duca accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

Pomod’Orso rappresenta la naturale evoluzione della filosofia del Gruppo Orso, realtà nata nel cuore di Messina nel 2014 e oggi punto di riferimento della ristorazione cittadina con L’Orso, L’Orso in Teglia, L’Orso in Duomo e il Blanco Beach Club. Un percorso che trova nella qualità delle materie prime, nella pizza contemporanea e nella continua ricerca gastronomica il proprio linguaggio distintivo. A guidarne l’identità e Matteo La Spada, pizzaiolo e anima creativa del progetto, che negli anni ha sviluppato una visione fondata su impasti ad alta idratazione, lunghe maturazioni e un’attenta selezione degli ingredienti, con particolare attenzione alle eccellenze del territorio.

Luogo: Blanco Beach Club, via Consolare Pompea, 506, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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