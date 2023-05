Uomini e donne che rischiano la propria vita per salvare quella degli altri, divise che vengono alternate a elmi protettivi, tute ignifughe o in neoprene per immersione, entusiasmo e coraggio come doti indispensabili. Sono i vigili del fuoco, la cui storia è segnata dall’altruismo e dal sacrificio, ma anche i vari attori impegnati nel primo soccorso. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un crescente interesse nei confronti delle reazioni allo stress ed in particolare dei disturbi post-traumatici ai quali i soccorritori sono esposti. Ed è ad un aspetto non secondario del lavoro quotidiano degli operatori in emergenza che l’associazione Pompieri senza frontiere e Stati Generali – Eredità Storiche dedicano la conferenza nazionale Lo stress psicologico dell’emergenza. Esperienze a confronto, realizzata con il patrocinio della Regione Sicilia, dell’Ars, di FP CGIL Vigili del fuoco, dell’Università Internazionale di Gorazde -Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet e dell’OMCeO Palermo.

L’incontro, in programma a Palermo per venerdì 26 maggio alle ore 10.00 nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, vede tra i protagonisti alcuni dei vigili del fuoco impegnati, con abnegazione e competenza, nelle più grandi tragedie che hanno colpito il nostro Paese, dalle stragi di stampo mafioso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Palermo alla strage di corso Palestro a Milano e in via dei Georgofili a Firenze, dalla tragedia del Cinema Statuto a Torino alla valanga distruttiva di Rigopiano, dallo scoppio di Via Ventotene a Roma al disastro della Costa Concordia, all’attentato alla Stazione di Bologna.

Introduce la conferenza Maurizio Fochi, di Stati Generali – Eredità Storiche. Con il racconto portato dai diretti testimoni, si affronterà il delicato tema dei disturbi post-traumatici, appunto, al fine di comprendere cosa è stato fatto e quanto ancora rimane da fare per giungere ad un modello efficace e funzionale di assistenza psicologica post intervento.

I numerosi contributi, di altissimo livello, tra i quali quello di Michele Sforza, presidente nazionale dell’associazione Pompieri senza frontiere, permetteranno di rievocare frammenti di storia politica e sociale del nostro Paese attraverso le esperienze raccontate non solo dai vigili del fuoco, ma anche da personale sanitario e altri qualificati attori del soccorso in emergenza.

Alle 15.00 è anche prevista la presentazione e la proiezione del docufilm di Antonio Castaldo “Fuoco sacro”, racconto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso la voce dei protagonisti che, in ottant’anni di storia, hanno affrontato con abnegazione e competenza le più grandi calamità che l’Italia ha vissuto.

L’organizzazione della conferenza nazionale di Palermo è stata curata da Pino Apprendi, responsabile regionale e già deputato regionale all’Ars.

La conferenza nazionale è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sono previsti i crediti formativi per i partecipanti di tutte le professioni sanitarie. Le iscrizioni sono aperte sull’apposita piattaforma.

Programma degli interventi

Maurizio Fochi, Chairman – Presentazione conferenza e relatori

Salvatore Requirez – Dirigente Generale DASOE – Saluto dell’Assemblea Regionale Sicilia

Guido Parisi – Capo del CNVVF – Saluto e la risposta oggi del CNVVF al disagio dello stress del soccorritore

Sergio Inzerillo – Comandante VVF Palermo – Saluto

Toti Amato – Presidente Ordine dei medici – Saluto e intervento

Melita Ricciardi – Esperta in Basic Critical Incident Stress Management – Il ruolo dello psicologo in emergenza

Tolomeo Litterio – già Dirigente CNVVF – 1980: l’attentato della Stazione di Bologna

Salvo Cocina – Direttore Regionale Protezione Civile Sicilia – Saluto e intervento

Michele Sforza – già CRE Comando VVF Torino – 1983, la tragedia del Cinema Statuto di

Torino

Fabio Genco – Direttore Centro Operativo 118 Palermo-Trapani – Il Soccorso Sanitario al tempo del Covid

Raffaele Cozzolino – in rappresentanza delle Confederazioni CGIL – UIL – 1987: a 36 anni dalla tragedia della motonave “Elisabetta Montanari”

Buffet

Pino Apprendi – già Funzionario Comando VVF Palermo – 1992, la strage di Capaci del 23 maggio

Angelo Re – già CRE Comando VVF Milano – 1993: la strage di via Palestro a Milano

Luigi De Luca – Direttore del Centro di Formazione Catania dei Vigili del Fuoco – Il ruolo della formazione nello sviluppo delle capacità resilienti del soccorritore

Ennio Aquilino – Direttore Regionale VVF Sicilia – 2012, lo stress della direzione di interventi complessi come le operazioni di soccorso alla “Costa Concordia”

Raimonda Riolo – Membro AGIUS – Stress da emergenza come malattia professionale, evoluzioni normative e giurisprudenziali

Roberto Trapassi – DCS Comando VVF Grosseto – 2012: i gigante violato. Il naufragio della Costa Concordia

Francesco Sirchia – Elisoccorritore Direttore Coordinatore Speciale Direzione Regionale Sicilia – 2015, “Operazione Augusta”. La tragedia del barcone affondato al largo delle coste libiche nel 2015. L’operato dei VVF

Mauro Cavallo – già CRE Comando VVF Torino 2017 – La valanga di Rigopiano

Maurizio Fochi – Chairman – Conclusioni, dibattito con eventuali interventi del pubblico

Termine previsto 17.0

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.