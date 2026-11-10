Il SINALP attacca chi governa e chi ha governato Palermo, trent’anni di provvisorietà con il Ponte Bailey e il caos sul Ponte Oreto sono il fallimento della politica degli annunci.

E intanto la città affoga nel degrado, tra parchi abbandonati ed a rischio incendi, e il deserto commerciale di Via Roma.

Palermo non è una città che guarda al futuro, è una città ostaggio dell’eterna emergenza, dove la mancanza di programmazione e di visione strategica viene pagata a caro prezzo da lavoratori, pendolari, commercianti e famiglie.





Dal caso cronico del Ponte Corleone agli otto mesi di passione, se la tempistica verrà rispettata, appena iniziati per i lavori sul Ponte Oreto che strozzeranno la mobilità con un senso unico penalizzante, la città continua a reggersi su toppe e interventi tampone.

La prova più impietosa di questo fallimento politico e amministrativo resta il Ponte Guadagna (il Ponte Bailey), realizzato dall’Esercito tra il 1996 e il 1997 come soluzione provvisoria, ed è ancora lì dopo quasi trent’anni a reggere i flussi di traffico deviati. Trent’anni di attesa, trent’anni di immobilismo, trent’anni senza la capacità di programmare lo sviluppo e la sicurezza urbana, e dopo trent’anni di vita avrà un flusso di traffico decuplicato.

Ma il collasso infrastrutturale è solo la punta dell’iceberg. A Palermo il degrado e l’incuria divorano anche il verde pubblico e i polmoni urbani. Interi parchi della città, a cominciare da via Ernesto Basile, versano in uno stato di totale abbandono, trasformandosi in discariche a cielo aperto e in pericolose bombe ecologiche a rischio incendi con l’arrivo della bella stagione.





A questi si aggiungono i tantissimi spazi verdi lasciati all’incuria totale da questa amministrazione, incapace di garantire almeno la normale manutenzione e la vivibilità dei quartieri.

In questo scenario di degrado urbano si inserisce la drammatica agonia del tessuto economico e commerciale. Il SINALP rilancia con forza la domanda che tutti i palermitani si pongono, cosa sta facendo questa amministrazione per rivitalizzare Via Roma e le grandi arterie commerciali del centro abbandonate da “sempre” dalle passate amministrazioni? Vetrine abbassate, saracinesche serrate, insicurezza e desertificazione commerciale non possono essere affrontate con il silenzio o con la vuota retorica della rigenerazione urbana sulla carta. Via Roma è lo specchio di una città che muore economicamente perché priva di una politica attiva per il lavoro, il commercio di vicinato e l’attrattività urbana.





«Governare significa avere la capacità di programmare nel tempo le soluzioni utili alla crescita sociale, urbana ed economica di Palermo, dichiara il Segr. Andrea Monteleone del SINALP Sicilia.

Non è più tollerabile che i palermitani debbano subire disagi a causa di un’amministrazione che insegue i problemi anziché prevenirli. Chiediamo al Sindaco di uscire dal palazzo e di dare risposte chiare e concrete ai palermitani.

Ci chiediamo cosa pensa di fare questa Giunta per restituire Palermo ai suoi abitanti? Qual è la strategia per salvare il verde pubblico, mettere in sicurezza la mobilità e ridare vita a un’arteria vitale come Via Roma? I cittadini e i lavoratori non vogliono più proclami, pretendono una città normale».

La Direzione Regionale Sinalp

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