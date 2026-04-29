Non è solo una questione di sport. Non lo è mai stata. Per i Leoni Sicani APS ASD, scendere in campo significa da sempre superare un limite, fisico o mentale che sia. Ma oggi quella sfida esce dai confini del rettangolo di gioco dell’hockey su carrozzina elettrica per abbracciare l’intero territorio dell’Unione dei Comuni Terre Sicane e della Valle del Belice.

Con il nuovo progetto “Ponti di solidarietà: abbattere le barriere costruendo l’inclusione”, finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’Accordo di Programma 2022-2024, l’associazione si prepara a scrivere un nuovo capitolo di cittadinanza attiva, contrastando le condizioni di fragilità ed esclusione sociale.





UN PERCORSO CHE PARTE DA LONTANO: DAL 2010 AL BARBERA CENTER

La nostra realtà sportiva e sociale è nata nel 2010. Da ben quindici anni siamo un punto di riferimento sul territorio, portando una nuova visione della disabilità: non più un aspetto pietistico, ma un esempio di forza e resilienza per affrontare la vita.

Un traguardo fondamentale di questo percorso è stato raggiunto nel 2020 con la creazione del Barbera Center a Santa Margherita di Belice. Grazie a una convenzione con il Comune e al contributo dell’Associazione Mnemosine, abbiamo riqualificato un plesso scolastico in disuso trasformandolo in un’area sportiva polivalente di 5.000 mq, totalmente priva di barriere architettoniche e aperta a tutti i giovani del territorio.





I PILASTRI DEL NUOVO PROGETTO

L’iniziativa “Ponti di solidarietà: abbattere le barriere costruendo l’inclusione” è un progetto di cui l’associazione è profondamente orgogliosa. Su 367 enti che hanno presentato un progetto, infatti, la Leoni Sicani APS ASD è arrivata sesta nella graduatoria definitiva in termini di contributo richiesto; terza se consideriamo la parità di punteggio con altre 2 enti (81 punti). Il progetto che avrà una durata di 12 mesi, si articola su tre direttrici fondamentali per cambiare concretamente la quotidianità delle persone disabili e delle loro famiglie.





La prima direttrice fa riferimento alla Cultura del Volontariato e la formazione d’eccellenza: attraverso incontri di sensibilizzazione nelle scuole e Open Day proprio al Barbera Center, il progetto mira a reclutare giovani pronti a mettersi in gioco. I volontari riceveranno una formazione specifica curata da professionisti (psicologi e fisioterapisti) e parteciperanno a corsi di primo soccorso gestiti direttamente dalla Croce Rossa Italiana.





La seconda direttrice vuole dedicarsi alla Mobilità e Autonomia a portata di click: verrà potenziato il servizio di trasporto dedicato mediante i pulmini attrezzati in possesso dell’associazione. La grande novità è la digitalizzazione: sarà lanciato un nuovo sito internet dell’associazione dotato di un sistema di prenotazione online. Questo garantirà ad atleti e soci di richiedere i trasporti per visite mediche, allenamenti o esigenze quotidiane in modo estremamente semplice e veloce.





L’ultima direttiva, non per importanza, si occuperà del Supporto Psicologico ed emotivo: Per migliorare l’autostima e spingere verso l’indipendenza personale, è previsto un servizio di counseling individuale e di gruppo curato da uno psicologo professionista. Anche questo servizio sarà facilmente prenotabile tramite il nuovo portale web o la segreteria, e potrà svolgersi in sede oppure online.





Questo progetto permette anche all’associazione di incrementare l’organico del personale, dando l’opportunità a due donne del territorio di sottoscrivere per un anno un contratto part-time. Le due risorse umane si occuperanno principalmente della gestione del progetto e dell’espletamento delle attività progettuali e saranno da fondamentale supporto alle attività di segreteria e coordinamento. Il progetto certamente sarà di grande aiuto non solo alle persone con disabilità e ai volontari che ne faranno parte, ma anche all’associazione la quale, attraverso il contributo ottenuto grazie al lavoro svolto, riceverà un grande supporto all’area gestionale e amministrativa del Barbera Center.





UNA RETE FORTE PER IL TERRITORIO

I Leoni Sicani non saranno soli in questa avventura. Il progetto vede la collaborazione strategica dell’Unione dei Comuni Terre Sicane, che supporterà la diffusione del servizio di trasporto nei comuni di Santa Margherita di Belice, Montevago, Menfi, Sambuca di Sicilia e Caltabellotta attraverso i propri canali istituzionali.





Saranno cruciali anche le partnership con l’Istituto Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa per la promozione della cultura del volontariato tra i giovanissimi, e con l’Istituto Walden s.c.s. Onlus di Menfi, che coinvolgerà i ragazzi della propria comunità alloggio a supporto delle attività progettuali.





«Oggi guardiamo all’atleta, e non alla propria disabilità, capace di superare i propri limiti mentali e fisici. Con “Ponti di Solidarietà”, quel limite si sposta un po’ più in là, verso un futuro in cui l’unica barriera sarà quella che abbiamo già abbattuto insieme» – afferma il Presidente della nostra Associazione, Leoni Sicani APS ASD, Giuseppe Sanfilippo.

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