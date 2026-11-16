Toccare, ascoltare, saper attendere: è la medicina intesa come scienza umanistica al centro di “Modi di imparare. Dialogo tra una medica e un narratore” (Il Pensiero Scientifico Editore), il nuovo libro della medica inglese Iona Heath curato da Maria Nadotti. Per celebrarne l’uscita in Italia, la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia ospita l’autrice a Palermo per due appuntamenti aperti al pubblico nella sua Aula Magna.





Mercoledì 18 novembre ore 18.30 – La presentazione del libro

Iona Heath presenta il volume in dialogo con la curatrice Maria Nadotti e i docenti Michele Cometa (Storia della Cultura e Cultura visuale) e Luca Crapanzano (Teologia morale).

Nato dalla decennale amicizia con lo scrittore e critico d’arte John Berger ed ispirato al suo celebre “Un uomo fortunato” (1967), il libro intreccia annotazioni, letture e immagini secondo l’antica pratica del commonplacing. Ne scaturisce una riflessione urgente sulla sanità di oggi: dall’incontro tra biologia e biografia al valore diagnostico del tempo, fino all’importanza del contatto fisico contro l’abuso di esami superflui.





Sabato 21 novembre ore 10/13 – John Berger, una costellazione fortunata

A partire dalle pagine di Heath, un dialogo a più voci esplorerà come lo sguardo e la capacità di ascolto di John Berger (1926-2017) continuino ad ispirare artisti e intellettuali di tutto il mondo, da Arundhati Roy a Simon McBurney, da Geoff Dyer a Colum McCann, fino a illuminare il lavoro di cura come gesto profondamente politico.

Introdotti dal preside Vito Impellizzeri, interverranno Iona Heath, Maria Nadotti, Michele Cometa, la medica Lia Mannino, la storica dell’arte Paola Nicita e la docente Marta Clemente.





L’autrice

Iona Heath è stata medica di medicina generale per quasi quarant’anni nella periferia nord di Londra. Già presidente del Royal College of General Practitioners, è una delle voci internazionali più autorevoli sul legame tra cura, cultura e giustizia sociale. In Italia ha già pubblicato per Bollati Boringhieri “Modi di morire” (2010) e “Contro il mercato della salute” (2016).





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