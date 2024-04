Portale cedole librarie per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria statale e paritaria nella Regione Siciliana, le novità per i comuni: questo il tema del webinar svoltosi questa mattina e organizzato da ANCI Sicilia e dal Dipartimento Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.

L’incontro ha avuto lo scopo di informare i comuni sulle nuove modalità di liquidazione delle fatture emesse dalle librerie registrate sul portale, dal momento che la nuova normativa di riferimento per l’anno scolastico 2024-2025 coinvolge direttamente le amministrazioni comunali.

Al webinar, coordinato dal segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, hanno preso parte circa 200 sindaci e amministratori.

“Nell’ottica delle buone pratiche e della collaborazione istituzionale- hanno spiegato il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Alvano – abbiamo organizzato questo incontro informativo per illustrare nel dettaglio gli adempimenti che, prima gestiti dalla Regione, sono adesso in carico ai comuni. I comuni potranno consultare anche sul sito dell’Associazione le linee guida e le informazioni più rilevanti, mentre per ogni problematica potranno contattare l’assistenza tecnica. La possibilità di monitorare l’effettivo utilizzo delle cedole librarie costituisce per i comuni uno degli elementi utili per intervenire sulla dispersione scolastica”.

All’incontro ha preso parte, tra gli altri, Giovanna Segreto, dirigente generale del Dipartimento Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.

