Palermo 17 giugno 2026 – La Cgil Palermo e la Camera del Lavoro di Piana degli Albanesi condividono l’appello lanciato dall’associazione Portella della Ginestra per la salvaguardia del memoriale della strage, il cui stato continua a deteriorarsi. Il sito è stato dichiarato nel 2023 bene di interesse culturale dall’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. L’appello dell’associazione dei familiari delle vittime della strage del 1947 è rivolto alla soprintendente dei Beni culturali Selima Giuliano e al ministro della Cultura Alessandro Giuli. “Condividiamo e sosteniamo questa iniziativa di sensibilizzazione anche in considerazione del fatto che il prossimo anno è l’80esimo della strage di Portella della Ginestra e sono previste importanti iniziative di carattere nazionale”, affermano il segretario della Cgil Palermo Mario Ridulfo e la responsabile della Camera del Lavoro di Piana Maria Modica. “Il sito – aggiungono Ridulfo e Modica – patrimonio dei siciliani, nonché bene culturale e storico collettivo, ha la necessità di un intervento di restauro e di tutela, un intervento conservativo che va effettuato quanto prima”. Sia la Cgil che l’associazione hanno più volte sollecitato un intervento complessivo per la messa in sicurezza del memoriale realizzato da Ettore De Conciliis. Lo stato dei massi e dei muretti, dopo le abbondanti piogge dell’inverno scorso, continua intanto a peggiorare: lesioni nei sassi e nelle basi in cemento, incrostazioni, macchie nelle sculture, infiltrazioni. Alcuni dei menhir, che indicano il posto dove caddero le vittime della banda Giuliano, sono pericolosamente inclinati. Le ultime denunce sullo stato di degrado del sito sono state ribadite prima della ricorrenza del primo maggio scorso. E in estate si ripropone ogni volta il rischio incendi perché la collina si riempie di sterpaglie.





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