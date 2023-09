Con gli esami finali, in programma martedì al porto di Palermo, si conclude così anche il corso per “Saldatore subacqueo” svoltosi presso il Centro Studi Cedifop. A conclusione del corso 17 allievi sono stati ammessi al giudizio dei valutatori di Bureau Veritas per il rilascio della certificazione di “Saldatore subacqueo” in accordo a UNI EN ISO 15618-1 “Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea – Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato”.

Tale certificazione, unica in Italia che si effettua in acqua salata (mare), abbinata all’attestato di qualifica professionale di “Inshore air diver” (iscrizione al primo livello del repertorio telematico della regione Sicilia Legge 07/2016), abilita,

infatti, ad operare in ambito inshore. Il Centro Studi Cedifop riserva l’accesso alla prova finale soltanto a chi è già in possesso dei requisiti per l’iscrizione nel “Repertorio telematico” della Regione Sicilia (Legge Regionale n.97/2016 “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale). Per tale ragione, potrà accedere alla prova di qualifica secondo UNI EN ISO 15618-1 solo chi è già in possesso di attestato di “Inshore diver” rilasciato dal Cedifop (IDSA level 2), eventualmente in sessioni appositamente organizzate, o, in alternativa, coloro i quali si apprestano a sostenere l’esame finale del corso “Inshore diver”, sempre del Cedifop (IDSA level 2), contestualmente all’esame stesso. Le valutazioni per la certificazione, al cospetto della commissione esaminatrice, avranno la durata di un solo giorno. A valutazione positiva, l’allievo riceverà il certificato per la saldatura subacquea in accordo a UNI EN ISO 15618-1. È da precisare che, tale certificazione è diversa dall’attestato di qualifica professionale per “Inshore diver” rilasciato dal Cedifop.

Luogo: Porto, Molo Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.