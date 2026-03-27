Sopralluogo, nella giornata di ieri, del sindaco di Riposto Davide Vasta presso il cantiere aperto al molo foraneo del porto, dove nei giorni scorsi sono stati avviati gli interventi in somma urgenza per il ripristino dell’agibilità della banchina, gravemente danneggiata a seguito del ciclone Harry. I lavori, finanziati dalla Regione Siciliana e diretti dal Genio Civile, consentiranno di recuperare circa 100-150 metri di banchina, restituendo così condizioni di sicurezza per l’ormeggio dei pescherecci, in vista anche dell’imminente stagione estiva.





Gli interventi riguardano, in particolare, il ripristino strutturale della banchina, il rifacimento dell’illuminazione e la riattivazione dei sistemi di videosorveglianza, elementi fondamentali per garantire funzionalità e sicurezza all’area portuale. Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro 90 giorni.





Parallelamente, si attende che entrino nel vivo anche gli interventi nel primo bacino turistico, dove sono stati già consegnati i lavori di rimozione del materiale da anni giacente e sottoposto a sequestro giudiziario. L’obiettivo è rendere temporaneamente fruibile anche questa area, così da offrire ulteriori spazi di riparo sicuro ai pescatori. L’amministrazione comunale, pur non essendo direttamente coinvolta nella gestione degli interventi, continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi operative, al fine di garantire tempi certi e risposte concrete al comparto della pesca, settore strategico per il territorio. “Sono iniziati da un paio di settimane i lavori e la durata prevista è di novanta giorni.





A quanto pare la ditta rispetterà questo termine – dichiara il sindaco Davide Vasta – Si tratta di interventi affidati dalla Regione Siciliana e, sebbene il Comune non sia direttamente coinvolto, riteniamo doveroso monitorarne l’andamento. Questi lavori consentiranno di recuperare circa 100-150 metri di banchina, contribuendo ad arginare il problema dell’ormeggio dei pescherecci che, con l’avvicinarsi della stagione estiva, rischierebbero di non avere spazi adeguati. Siamo fiduciosi che con l’arrivo della bella stagione si possano recuperare posti barca. Nel frattempo, auspichiamo l’avvio concreto degli interventi nel primo bacino”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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