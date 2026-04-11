Visita istituzionale, questo pomeriggio, a Riposto per l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, accolta dal sindaco Davide Vasta, dall’assessore al Porto Carmelo D’Urso, dagli assessori Orazio Virgitto e Lucilla Auditore e dal Comandante della Capitaneria di Porto di Riposto, Tenente di Vascello Arturo Laudato, per un sopralluogo al molo foraneo, interessato da importanti criticità e da interventi in corso. Il primo cittadino ha accompagnato l’assessore lungo l’area portuale gravemente danneggiata, soffermandosi in particolare sugli interventi in somma urgenza per il ripristino di circa 100 metri di banchina. Durante la visita sono stati illustrati nel dettaglio i problemi legati all’ormeggio dei pescherecci, conseguenti all’interdizione di una parte dell’infrastruttura a seguito dei danni provocati dal ciclone Harry, che ha colpito duramente il territorio. Il sindaco Vasta ha inoltre evidenziato le difficoltà operative che stanno affrontando gli operatori del settore ittico, mostrando all’assessore regionale l’entità dei danni e le condizioni attuali dell’area.

Al centro dell’incontro anche le condizioni del primo bacino del porto, dove sono in corso le operazioni di rimozione del materiale accumulato a seguito delle mareggiate. Materiale che era stato sottoposto a sequestro nell’ambito di un’inchiesta della magistratura e successivamente dissequestrato su iniziativa del Comune di Riposto, consentendo così l’avvio degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità. “Ringrazio l’assessore Savarino per la disponibilità e l’attenzione dimostrata – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – La sua presenza qui oggi è un segnale importante per il nostro territorio. Il porto di Riposto rappresenta una infrastruttura strategica non solo per la nostra città ma per tutto il comprensorio. Stiamo lavorando con determinazione per affrontare le criticità emerse dopo gli eventi meteorologici eccezionali e per restituire piena operatività alle attività portuali, in particolare alla marineria locale, fortemente penalizzata. È fondamentale continuare a operare in sinergia con la Regione per garantire interventi rapidi ed efficaci”. La visita si inserisce in un percorso di confronto istituzionale volto a individuare soluzioni concrete e condivise per il rilancio e la messa in sicurezza del porto di Riposto.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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