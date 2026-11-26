La stazione marittima di Siracusa non sarà solo un polo crocieristico ma anche un parco urbano grazie al radicale restyling: moderna e sostenibile, con nuovi spazi verdi, piazze sul mare e percorsi panoramici aperti alla cittadinanza per ricucire definitivamente il rapporto tra il porto e la città. Si è concluso il concorso internazionale di progettazione articolato in due fasi, bandito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP), per la riqualificazione della struttura e degli spazi esterni del Molo Sant’Antonio di Siracusa.

Ad aggiudicarsi il primo posto – su 39 proposte pervenute da studi di progettazione nella prima fase e cinque finaliste ammesse alla seconda – è stato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Settanta7 srl (mandataria), Cascone Engineering srl e Paisà Architettura del Paesaggio di Stignani Associati srl.





“Con questo progetto compiamo un passo decisivo verso la rigenerazione del fronte marittimo di Siracusa, promuovendo un modello di sviluppo che unisce crescita del turismo crocieristico, sostenibilità e integrazione urbana – dichiara Francesco Di Sarcina, commissario straordinario AdSP del Mare di Sicilia Orientale – il nostro obiettivo è rendere il molo un luogo vivo durante tutto l’anno, indipendentemente dalla presenza delle navi da crociera, restituendo alla collettività una porzione significativa del waterfront. Non realizzeremo soltanto un terminal moderno, ma una nuova porta di accesso alla città dal mare e, allo stesso tempo, un bellissimo ingresso allo scalo portuale per i siracusani”.

La proposta vincitrice (presentata in forma anonima con il codice 0045) è stata selezionata per l’elevata qualità architettonica e paesaggistica. L’intervento cancellerà le attuali distese di calcestruzzo – oggi soggette a un marcato effetto “isola di calore” – sostituendole con un sistema articolato di giardini con vegetazione mediterranea, percorsi ombreggiati e aree attrezzate.





La nuova stazione marittima, caratterizzata da una grande copertura dalle linee sinuose studiata per dialogare armoniosamente con il paesaggio del Porto Grande e di Ortigia, integrerà impianti fotovoltaici e sistemi di recupero delle acque meteoriche per garantire la massima efficienza energetica.

Il cuore del progetto risiede nella capacità di far convivere in sicurezza le operazioni portuali con la fruizione pubblica: per i passeggeri: ambienti funzionali, versatili e accoglienti, progettati per ottimizzare i flussi dei crocieristi e i servizi di accoglienza turistica; per i cittadini: tutte le aree non vincolate dalle restrizioni di sicurezza portuale saranno liberamente accessibili. Nasceranno così percorsi ciclopedonali, spazi per lo sport all’aria aperta, aree relax, terrazze panoramiche e una grande piazza sul mare pensata per ospitare eventi culturali e ricreativi.

Il raggruppamento vincitore svilupperà ora le successive fasi fino al progetto esecutivo che, una volta ottenuti i pareri degli enti competenti, sarà posto a base di gara per l’affidamento dei lavori. La selezione è stata curata da una Commissione giudicatrice, composta dall’architetto Gaetano Brex (Comune di Siracusa), dal professor Luigi Alini (Università degli Studi di Catania), dal soprintendente Antonino Lutri (Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa), dall’ingegnere Guido Monteforte Specchi (Ordine degli Ingegneri di Siracusa) e dall’architetto Sandro Brandino (Presidente dell’Ordine degli Architetti di Siracusa). Ai cinque finalisti che sono arrivati alla seconda fase, ma non hanno vinto, sono stati riconosciuti premi in denaro a scalare in base alla graduatoria: dai 30.000 euro per il primo classificato fino ai 25.000 euro per il quinto.

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