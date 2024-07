Si rinnova l’appuntamento estivo con il Premio Nazionale Più a Sud di Tunisi che si terrà a Portopalo di Capo Passero dal 23 al 25 agosto 2024. La rassegna, giunta alla XIX edizione, è uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi del Sudest siciliano, tra giornalismo e letteratura, con digressioni nel campo del cinema, della musica e delle arti. Il Premio è patrocinato dall’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dal Comune di Portopalo.

Tre le serate in programma, le prime due al Cortile “Sotto il ponte” di via Lucio Tasca, la terza al Piazzale esterno della Chiesa Madre di via Isonzo. Venerdì 23 agosto si parte con l’Osvaldo Soriano Futbol Fest: letteratura, calcio e canzone d’autore. Dai racconti calcistici dell’italo-brasiliano Darwin Pastorin, componente del comitato dei saggi della rassegna portopalese e tra le firme più eleganti del panorama giornalistico e letterario internazionale. Verrà ricordato il Mondiale del 1974, sublimato da Giovanni Arpino nel libro “Azzurro Tenebra”, pietra miliare della letteratura legata al calcio, uscito nel ‘77 e ripubblicato di recente con prefazione di Massimo Raffaeli, una nota di Dino Zoff e il ricordo di Pastorin che di Arpino fu allievo prediletto. Remo Rapino, scrittore abruzzese, Premio Campiello nel 2020, presenterà i suoi racconti tratti dal libro “Fubbàll”, storie di giocatori anonimi e “spasulati”. Spazio anche ai ricordi legati al calcio locale con il videomaker Dino Oliva, esperto di storia del calcio portopalese, che curerà un amarcord sul campionato estivo portopalese del 1984.

Il cantautore Ugo Mazzei presenterà “Una città per due. Parole e suoni per la sera”, concerto per pianoforte e voce, un viaggio tra canzone d’autore e letteratura. Sabato 24 agosto, sempre al Cortile di via Tasca, spazio ai “I racconti di un inviato”: Toni Capuozzo, icona vivente del giornalismo italiano, intervistato dai giornalisti Vincenzo Grienti (Tv2000) e Laura Valvo (La Sicilia). Un percorso nella carriera del grande inviato di origini friulane, classe 1948, che ha seguito numerosi fronti di guerra durante il suo percorso professionale. A seguire, l’omaggio a “C’era una volta in America”, capolavoro di Sergio Leone, di cui quest’anno decorre il quarantennale dalla sua uscita. A svelare ogni anfratto del film sarà il giornalista e scrittore piemontese Piero Negri Scaglione, massimo esperto in materia e autore del saggio “Che hai fatto in tutti questi anni”, un libro per chi vuole sapere tutto del film di Leone uscito nel 1984. Il musicista Salvino Strano suonerà al pianoforte i brani della colonna sonora, composta da Ennio Morricone: dal “Tema di Deborah” a “Cockeye’s song”.

Condurrà le due serate il giornalista Sergio Taccone. Domenica 25 agosto gran finale della XIX edizione con la premiazione dei vincitori nello scenario incantevole del piazzale esterno della Chiesa Madre, alle spalle dello splendido mare di Capo Passero che incantò Pier Paolo Pasolini e Mario Soldati che a Portopalo arrivarono nel 1959 e nel ‘68, esaltandone la bellezza. Anche la serata conclusiva sarà impreziosita da vari momenti musicali. Tra le categorie, oltre al giornalismo, spicca quella relativa ai libri (con le sezioni dedicata alla narrativa, opera prima, giallo d’autore e saggistica) e i riconoscimenti per attività scientifiche e sociali. Tra i premiati, Toni Capuozzo (Premio Giornalismo alla Carriera), Remo Rapino (Targa Osvaldo Soriano), Piero Negri Scaglione (Premio Speciale “Saggistica per il Cinema”). L’elenco completo dei vincitori sarà reso noto entro il 31 luglio prossimo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.