Torna l’adrenalina!

Sabato 14 marzo alle ore 15:00, il Barbera Center di Santa Margherita di Belice si prepara a ospitare la quarta giornata del campionato nazionale di Powerchair Hockey (hockey in carrozzina elettrica).

I Leoni Sicani, pronti a difendere il proprio campo, incroceranno le mazze con i Wolves Bareggio in un match che si prospetta incandescente e decisivo per il prosieguo della stagione.





Arrivati al quarto appuntamento stagionale, i margini di errore si assottigliano e i punti iniziano a pesare sul serio. Di fronte ci sarà una formazione, quella di Bareggio, storicamente ostica e pronta a dare battaglia su ogni centimetro di campo. Ma il powerchair hockey, fatto di tattica fulminea, impatti e pura fame di vittoria, non si gioca mai solo in campo, ma anche sugli spalti.

Il calore della gente sarà infatti una spinta fondamentale per trasformare il Barbera Center in un vero e proprio sesto uomo in campo. La presenza di appassionati, sportivi, famiglie e cittadini di Santa Margherita di Belice e dell’intero hinterland agrigentino avrà un peso determinante nei momenti cruciali della gara, dando alla squadra l’energia necessaria per affrontare questa sfida.





Venire a vedere una partita di powerchair hockey dal vivo non è solo un atto di vicinanza a una realtà sportiva del territorio, ma l’occasione per scoprire (o riscoprire) una disciplina spettacolare, dove i limiti fisici vengono azzerati dalla tecnica, dalla velocità delle carrozzine e soprattutto dalla grinta degli atleti.

I motori sono già caldi e le mazze sono pronte. Manca solo il boato del pubblico per spingere i Leoni verso l’obiettivo.





I Dettagli dell’incontro:

• Evento: 4° Giornata di Campionato Leoni Sicani A2 Powerchair Hockey

• Match: Leoni Sicani vs Wolves Bareggio

• Data: Sabato 14 marzo 2026, ore 15:00

• Luogo: Barbera Center, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina 2/a – 92018 Santa Margherita di Belice (AG)

• Ingresso: Libero e aperto a tutti

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.