Domenica 14 marzo, al Barbera Center è arrivata la prima, attesissima vittoria stagionale per i Leoni Sicani nella quarta giornata del campionato di Serie A2 di Powerchair Hockey. Un 9-8 conquistato all’ultimo respiro contro i Wolves Bareggio, al termine di una gara infinita e ricca di colpi di scena.



I Wolves si sono dimostrati una squadra tosta, leale e precisissima sotto porta. Trascinati dalle reti di La Cara e Di Paola, hanno dominato buona parte del primo tempo, chiudendolo in netto vantaggio. A difendere la porta dei Leoni in questa prima fase complessa c’è stato Vincenzo Corso, che ha retto l’urto per quasi tutta la frazione, dando poi il cambio a Francesca Massimino a ridosso dell’intervallo.





La partita gira proprio a metà gara. A bordo campo, mister Konrad Serafin raduna la squadra e fa un discorso duro ma vitale. Si appella al buon senso e all’orgoglio di chi indossa la maglia. Un duro discorso per ricordare a tutti che i limiti esistono solo se li si accetta e che servono cuore e denti, più che la logica, per rimettere in piedi la sfida.

La ripresa, infatti, inizia con il Bareggio avanti 7-4. La gara sembra compromessa, ma i Leoni cambiano marcia. A suonare la carica è Aurelio Licari, il cui lavoro instancabile e asfissiante in marcatura inizia a sporcare le trame offensive avversarie, ridando ossigeno alla squadra. L’inerzia cambia: Giuseppe Sanfilippo si prende la responsabilità di un rigore pesantissimo che riapre di fatto il match, gol del capitano che con il t-stick vale 2 punti. Si passa quindi sul parziale 6-7.





Gli ospiti però non mollano e allungano nuovamente sull’8-6. Nel momento peggiore, arriva anche un cartellino giallo per Giuseppe Pozzo. I Leoni si ritrovano sotto di due reti e in inferiorità numerica. È qui che esce il vero carattere del gruppo: la squadra si compatta, si sacrifica e resiste. Francesca Massimino difende la porta con attenzione per la prima metà della ripresa, per poi cedere il posto a Giuseppe “Pepito” Capizzo. L’ingresso di Pepito è provvidenziale: nei minuti finali abbassa la saracinesca con interventi decisivi che tengono a galla i compagni.

Scontata la penalità, Pozzo rientra in campo e parte l’assalto. Francesca “Kikka” Nicolosi trova lo spiraglio giusto e firma il pesantissimo gol dell’8-7. Manca pochissimo e la tensione è altissima. A un solo minuto dalla fine, una punizione magistrale battuta da Giuseppe Pozzo – mattatore assoluto dell’incontro con ben 5 gol a referto – buca la difesa avversaria e regala il clamoroso pareggio: 8-8.





L’inerzia ora è tutta per i padroni di casa. Il cronometro scorre inesorabile, mancano solo 4 secondi al termine. È l’ultima azione: ed è proprio Francesca “Kikka” Nicolosi (autrice di 2 reti totali) a trovare il varco decisivo e a insaccare la pallina del 9-8 finale, facendo esplodere il Barbera Center.

Come si sono detti i ragazzi a fine gara, è stata una vittoria sudata. La squadra si gode questi tre punti fondamentali per il morale, consapevole degli errori fatti e di quanto ci sia ancora da lavorare per competere con costanza a questi livelli.

Un grazie enorme va al pubblico e ai tifosi presenti sugli spalti: avete spinto le nostre carrozzine dal primo all’ultimo, indimenticabile secondo. In particolare, l’associazione ci tiene a ringraziare di vero cuore il dottor Giovanni Ruvolo per la sua presenza attenta e preziosa a bordo campo, il Ristorante Pizzeria Sasso D’oro, a Gioacchino Giambalvo, per il costante supporto alla nostra realtà sportiva. Infine, l’abbraccio più grande va a tutti i bimbi che ieri hanno riempito il palazzetto: il vostro tifo puro e i vostri sorrisi sono stati la spinta in più per crederci fino alla fine.

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