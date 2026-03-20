Un fine settimana ad altissima intensità attende i Leoni Sicani, chiamati a un vero e proprio banco di prova lontano dalle mura amiche. Tra sabato 21 e domenica 22 marzo la formazione agrigentina affronterà un doppio e delicato impegno in trasferta. Nel Nord Italia scenderanno in campo per la quinta e la sesta giornata del Campionato Nazionale di Powerchair Hockey.

Il calendario impone un ritmo serrato e un notevole sforzo logistico e agonistico. Due gare ravvicinate che potrebbero rivelarsi uno spartiacque per gli equilibri della classifica. La prima sfida andrà in scena nel primo pomeriggio di sabato in Lombardia. La squadra siciliana dovrà affrontare l’ASD Wolves Bareggio, un avversario ostico e pronto a far valere il fattore campo.





Senza il tempo di rifiatare, la spedizione si sposterà poi in Veneto per l’appuntamento domenicale. A distanza di poco più di ventiquattro ore, i Leoni saranno nuovamente sul parquet, questa volta a Treviso, per affrontare i Treviso Bulls. Si tratterà di una sfida di pura resistenza tecnico-tattica dove la gestione delle energie fisiche e mentali e l’affidabilità delle carrozzine giocheranno un ruolo fondamentale.

Affrontare due trasferte consecutive di questa portata, attraversando mezza Italia, rappresenta una delle incognite più complesse dell’intera stagione. L’imperativo è di mantenere alta la concentrazione in ogni singolo momento di gioco, cercando di capitalizzare le azioni offensive, per strappare punti preziosi e consolidare il proprio percorso nel campionato.





Il Calendario del Weekend

5ª Giornata di Campionato Partita: ASD Wolves Bareggio vs Leoni Sicani

● Data: Sabato 21 marzo, ore 14:00

● Luogo: Centro Sportivo Facchetti, Via G. Falcone / Via Montegrappa – 20008 Bareggio (MI)

6ª Giornata di Campionato Partita: Treviso Bulls vs Leoni Sicani

● Data: Domenica 22 marzo, ore 11:30

● Luogo: Palestra di Catena, via Postioma, 54/c – 31020 Lancenigo (TV)

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