“Oggi in commissione Ambiente all’Ars era stata convocata un’audizione con i sindacati per un confronto sul tema delle proroghe dei circa cento precari dell’Arpa. Purtroppo prendiamo atto dell’assenza dell’assessore e del direttore generale dell’agenzia, circostanza che ci fa temere una scarsa sensibilità sul tema e la volontà di procedere con nuove assunzioni piuttosto che stabilizzare questi lavoratori con una professionalità già acquisita”.

Lo scrive in una nota la Fials presente oggi all’Ars con il segretario regionale Sandro Idonea, il commissario di Palermo, Giuseppe Forte e il segretario aziendale Arpa, Antonio Notaro. Alla luce di quanto accaduto oggi, la Fials ha indetto per venerdì prossimo alle 10 un’assemblea e sit in in via La Malfa davanti all’assessorato al Territorio, al fine di ottenere chiarimenti dall’assessorato sul futuro lavorativo di circa 95 lavoratori precari che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione.





“Ci troviamo di fronte a un paradosso – afferma Idonea – da un lato l’Europa ci chiede misure più stringenti nel campo dei controlli ambientali, dall’altro l’assessorato preferisce rinunciare a questa platea di lavoratori altamente specializzati in un mondo in cui l’Isola sta vivendo alcune gravissime emergenze. Auspichiamo che possa riprendere il dialogo per avere rassicurazioni sul percorso di stabilizzazione di questi operatori e soprattutto certezza sulle modalità e i tempi di avvio delle relative procedure”

