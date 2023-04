“Accolgo con soddisfazione la direttiva attuativa emanata dall’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, che di fatto recepisce quanto sostenuto da Fratelli d’Italia a Roma nel Decreto Milleproroghe, segnando un percorso che porterà alla stabilizzazione del personale impegnato in prima linea durante la pandemia.

Rimane però aperta e ancora da risolvere la posizione dei lavoratori dell’Asp di Palermo che il 28 febbraio hanno visto scadere i loro contratti, per cui risulta precluso quanto prospettato dall’ultima circolare assessoriale.

Bisogna lavorare per individuare le effettive necessità di personale, guardando alle esigenze di risorse umane che la riforma della medicina territoriale e di prossimità richiederanno. Alla luce di quanto emerso nella Conferenza Stato – Regioni, che, giustamente, assimila il personale tecnico a quello amministrativo, auspico che si apra subito un tavolo all’Asp di Palermo per consentire di immaginare un percorso anche per questi lavoratori”. È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia in merito alla direttiva assessoriale sul percorso di stabilizzazione dei precari Covid.

