Palermo. Una delegazione della Uil Sicilia, guidata dal commissario Emanuele Ronzoni, ha incontrato l’assessore regionale al Bilancio, Alessandro Dagnino, in vista dell’approvazione in Giunta della nota di aggiornamento del Defr 2027, prevista per il 31 ottobre. Al centro del confronto due temi ritenuti prioritari dal sindacato: l’emergenza dei lavoratori precari e il pieno rispetto dei contratti collettivi. La Uil ha chiesto che la Regione individui adeguate coperture finanziarie per il rinnovo dei contratti collettivi in scadenza e per garantire tutele concrete a lavoratrici e lavoratori, a partire dai più esposti alla precarietà. “Non possiamo lasciare migliaia di famiglie nell’incertezza – ha dichiarato Emanuele Ronzoni -. Il rinnovo dei contratti non è un problema tecnico o contabile ma riguarda la dignità del lavoro, la stabilità delle famiglie e la qualità dei servizi pubblici. La Regione deve fare la sua parte individuando le risorse necessarie e senza ulteriori rinvii”. La Uil Sicilia ha inoltre ribadito la richiesta che gli investimenti pubblici siano condizionati all’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. “Non si può finanziare lo sviluppo e allo stesso tempo tollerare che lavoratrici e lavoratori siano impiegati al di fuori dei contratti collettivi – ha aggiunto Ronzoni -. Rispettare i contratti significa garantire salari dignitosi, diritti, sicurezza e prospettive di lavoro stabile”. La delegazione sindacale ha chiesto all’assessore Dagnino un impegno chiaro perché le esigenze del mondo del lavoro trovino piena attenzione nella nota di aggiornamento del Defr e nelle successive decisioni di Giunta. La Uil Sicilia resterà in raccordo con la Regione e valuterà ogni sviluppo qualora non arrivassero risposte concrete e tempestive.





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