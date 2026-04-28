La presidente del Mig Natalie Re ha ricevuto la benemerenza per il settore “Valore Umano”



assegnato per l’impegno nella promozione di una cultura fondata sulla gentilezza e sulla responsabilità sociale. Il riconoscimento e’stato consegnato nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, promossa e organizzata da Unicef e Apamiri (Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana) che si è svolta a Palazzo Valentini a Roma.

L’iniziativa, dal titolo “Cultura, Sport, Terzo Settore, Sicurezza e innovazione al servizio dei valori e delle nuove generazioni”, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle professioni, della sanità, della sicurezza, dell’impresa e del terzo settore, con l’obiettivo di valorizzare persone e realtà che contribuiscono concretamente al rafforzamento del tessuto civile, sociale e produttivo del Paese.

Nel corso della cerimonia sono stati conferiti attestati di benemerenza a personalità e organizzazioni distintesi nei rispettivi ambiti professionali e istituzionali. A consegnare i riconoscimenti sono stati il Presidente di Unicef Italia, Nicola Graziano, il Presidente di Apamri, Riccardo Di Matteo, e il Segretario Generale, Michele Grillo, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il valore simbolico della pergamena ha richiamato il significato del riconoscimento quale gesto di fiducia verso una comunità capace di premiare merito, solidarietà, talento e crescita.

Alla cerimonia hanno preso parte alte cariche dello Stato. Tra i premiati: il Prefetto di Roma S.E. Lamberto Giannini, il Questore di Roma Roberto Massucci, il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, Marco Villani, Vice Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Elisabetta Garzo, già Presidente del Tribunale di Napoli, e il prof. Jean-Léonard Touadi (FAO).

“Ricevere il riconoscimento di benemerenza in occasione della Giornata del Made in Italy per il settore “Valore Umano” rappresenta per me un onore profondo e un privilegio autentico.

Accolgo questo riconoscimento con gratitudine, perché celebra non solo un percorso personale, ma soprattutto una visione: quella di una società in cui la gentilezza diventa forza concreta, cultura condivisa e responsabilità quotidiana.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente di Unicef Italia, Nicola Graziano, per avermi consegnato questo importante attestato, e al Segretario Generale dell’Apamri, Michele Grillo, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate. Ringrazio

Apamri e a Life Org per aver promosso e sostenuto un’iniziativa che pone al centro il valore più alto: quello umano. Questo riconoscimento rafforza il mio impegno, e quello del Movimento Italiano per la Gentilezza, nel continuare a costruire ponti, generare consapevolezza e diffondere una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla dignità”

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