“Per la capacità di trasformare la memoria del mare e delle sue tradizioni in un’esperienza teatrale intensa, corale e profondamente suggestiva” è Le Cialome di Vincenzo La Lia il miglior spettacolo della 42esima edizione del Premio nazionale Città di Leonforte. Lo ha decretato sabato sera 23 agosto, sul palco allestito nella cornice del Cortile Dante Alighieri di Leonforte, la prestigiosa giuria tecnica presieduta dall’attore e regista Turi Amore, alla serata presentata da Franz Cantalupo e diretta da Giuseppe Oriti.



Messo in scena dalla Compagnia Teatrale Approd’Art di Palermo, il lavoro che omaggia la forza dei riti, delle voci e delle storie delle comunità marinare siciliane- con un’attenzione particolare al ruolo delle donne- ha fatto incetta di premi, ricevendo anche il riconoscimento del pubblico. E anche il Premio Miglior Attrice è andato a Mariateresa Cardile, che sempre nello spettacolo Le Cialome “con intensità e sensibilità, attraverso parola e canto, restituisce sulla scena la voce delle donne di mare della tradizione”.





Il momento più atteso della serata è stato quello che ha visto in scena il noto attore siciliano Gianfranco Jannuzzo, cui la Città di Leonforte ha consegnato il Premio alla Sicilianità, perché “con il suo talento ha saputo far risuonare in tutta Italia la voce autentica della Sicilia”. L’attore ha regalato ai presenti momenti di ilarità e leggerezza mettendo in scena alcuni divertentissimi sketch del suo repertorio.



Alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei direttori artistici Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo e di un pubblico attento e partecipe, la giuria tecnica ha poi assegnato il Premio Miglior Drammaturgia a Marco Ziello, che in “Come un polpo nella chitarra”- messo in scena dalla Compagnia On Teatro di Salerno-ha saputo affrontare con coraggio e sensibilità il tema dell’Alzheimer, restituendone la complessità attraverso una scrittura originale e intensa, capace di fondere poesia, ironia e dolore senza mai cadere nella retorica. A Ziello e a Licia Amarante è andato anche il Premio Miglior Regia.





Ha ricevuto il Premio Miglior Attore, per la sua interpretazione nello spettacolo “Margherito- C’è tempo per tornare a casa” l’attore Daniele Ronco della Compagnia Mulino ad Arte di Torino. “Con grande bravura- si legge nella motivazione della giuria- Daniele Ronco attraversa con naturalezza diversi registri emotivi, dall’ironia alla commozione, dalla leggerezza alla profondità, modulando voce e gesto in modo vivido e misurato. Un’interpretazione capace di coinvolgere il pubblico, rendendo il teatro uno spazio di emozione, ascolto e poesia”.



La Menzione Speciale della Giuria Giovani, rappresentata dall’attrice Maria Chiara Paternò, è andata invece allo spettacolo “Regina Madre” della FSSL Compagnia Teatrale di Caserta.



La serata- cominciata con un toccante monologo sul teatro, scritto da Irene Varveri Nicoletti ed interpretato da Franz Cantalupo- è stata scandita anche dall’esibizione del danzatore contemporaneo Paolo Chiarenza, e dalla messa in scena di un estratto dello spettacolo “La forma delle cose” di Sergio Campisi- Collettivo Quarta Paréte di Catania, che dal 21 al 23 agosto, è stata anche ospite di una residenza teatrale presso L’Ecomuseo Granfonte di Leonforte.





Soddisfatto per la riuscita della 42esima edizione del Premio Leonforte, il Sindaco della Città, Piero Livolsi. “Anche quest’anno- ha dichiarato- il Premio letterario sezione Teatro ha dimostrato la sua grande valenza di carattere culturale, con partecipanti da ogni parte d’Italia che hanno impreziosito la qualità delle esibizioni. La direzione artistica ha saputo coordinare tutte le attività assieme all’Assessore alla cultura, Sabrina La Ferrara, e al supporto di tutta la struttura del Comune. Abbiamo potuto gustare durante l’estate le rappresentazioni sia delle tre compagnie finaliste che le attività collaterali organizzate. Il Premio si conferma avere una caratura di livello Nazionale. Mi piace anche ricordare la collaborazione con il liceo Vaccalluzzo/ Medi che ha rappresentato Otello di William Shakespeare, una bellissima opera che ha rinsaldato la collaborazione tra il mondo della scuola e il premio letterario sezione teatro”.



Il Premio Città di Leonforte- articolato nelle sezioni letteraria e teatro- è organizzato dal Comune di Leonforte, con l’obiettivo di valorizzare le arti teatrali e letterarie. Per quanto concerne la sezione teatro, quest’anno la Direzione artistica è stata affidata ad Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.