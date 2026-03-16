Al teatro comunale di Priolo la sesta edizione del Premio Ambiente e Società. Una serata all’insegna della celebrazione di persone che si sono distinte in vari ambiti della società civile.

L’apertura è stata dedicata allo scrittore siracusano Salvatore Bisicchia che convive con la Sla. Sul palco, la moglie ha letto un suo pensiero sul senso della fede che trasforma la fragilità in forza, il tormento in bellezza e la limitazione fisica in un orizzonte sconfinato.

Sono seguite le menzioni ad Edmondo Lopez, tecnico informatico, che ha messo a punto l’App Entro che contribuisce ad evitare lo spreco quotidiano di cibo per proseguire con l’imprenditore Andres Ruiz, protagonista del progetto “Foresta Viva – certifica e adotta” con il quale ha creato un ponte culturale, sociale e ambientale tra Italia e Colombia”.





Il premio Ambiente e società è stato conferito a Carlo Auteri per il costante conforto portato ai bambini ricoverati negli ospedali, offrendo loro non solo attività ricreative, ma anche la certezza di essere sostenuti nel percorso di cura.

Spazio, quindi, all’Avcs di Siracusa, i cui volontari sono intervenuti nei giorni successivi alla frana di Niscemi per assicurare alle migliaia di sfollati pasti caldi con la cucina da campo.

Numerosa e significativa la presenza del Liceo scientifico Corbino di Siracusa, la cui dirigente scolastica, Valentina Grande, ha illustrato il progetto di educazione al benessere animale sensibilizzando alle adozioni responsabili.

Importante il premio conferito all’avvocata Daniela La Runa, presidente del centro antiviolenza Ipazia, Per l’instancabile impegno nella tutela dei diritti e della dignità delle donne, offrendo ascolto, protezione e sostegno concreto a chi vive situazioni di violenza.





Il premio è stato consegnato anche al sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, riconoscendogli il merito di avere fatto approvare all’Ars un disegno di legge che dispone norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto. Legge, esitata dall’Ars nel 2014, ma più che attuale ed efficace.

Il premio Ambiente e Società ha acquisito una valenza internazionale, atteso che tra i premiati vi sono stati restauratrici e restauratori, impegnati nell’opera di recupero degli arredi sacri delle sacrestie di quattro chiese a Palazzolo Acreide. L’originale raffigurazione è stata ritirata da Teodoro Auricchio, responsabile dell’Istituto Europeo del Restauro, che sta curando il progetto di alto profilo scientifico, che sta trasformando il territorio in un laboratorio culturale internazionale.





Un riconoscimento è andato ai volontari della Casa di Sara e Abramo, per il costante impegno dei volontari ad accogliere e ad occuparsi di persone in difficoltà e senza fissa dimora.

La serata, condotta da Carola Parano, Pippo Cascio e Francesco Nania, è stata allietata dalla verve comica del cabarettista catanese Eduardo Saitta e dalla sempre affascinante arte dei pupi, messa in scena sul palco della Compagnia dell’opera dei pupi di Sortino.

Luogo: Teatro comunale di Priolo Gargallo

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