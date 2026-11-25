Il Premio “Biagio Andò”, giunto alla 14ª edizione, ha concluso il proprio percorso con il quarto e ultimo incontro, ospitato dall’I.T.I. “Fermi-Guttuso” di Giarre. Al centro, una domanda rivolta direttamente ai giovani: “La Costituzione del dialogo: il patriottismo culturale dei giovani”.

La Costituzione non è soltanto un testo giuridico da studiare: è innanzitutto una Costituzione del dialogo, nata dall’incontro tra culture politiche diverse e capace di trovare nel confronto, nell’ascolto e nel reciproco riconoscimento il proprio metodo. Da qui l’idea di un patriottismo culturale, ossia un sentimento di appartenenza che non si nutre di slogan o contrapposizioni, ma di conoscenza, memoria condivisa, lingua, arte e responsabilità civile.





Il padrone di casa, Gaetano Ginardi, Dirigente dell’IIS ‘Fermi Guttuso’, ha salutato i presenti e i prestigiosi relatori, sottolineando il valore di un confronto aperto con i ragazzi. Salvo Lisi, Segretario della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, ha insistito sul fatto che l’obiettivo della suddetta struttura associativa era quella di proporre ai giovani qualcosa di diverso rispetto ai programmi scolastici e all’offerta formativa. Mentre Enrico Fiumara, Segretario organizzativo del Premio, ha espresso la soddisfazione per la riuscita di tutti gli appuntamenti, svoltisi all’insegna del dialogo, del confronto e dell’empatia tra dirigenti scolastici, relatori e giovani.

La giornata è stata coordinata da Oreste Massari, presidente del Premio, il quale ha dichiarato che “il tema di oggi è molto importante, perché quando si parla di Costituzione del dialogo si intende che la Costituzione permette a tutti di esprimere il proprio pensiero, di avere libertà di opinione. C’è quindi un pluralismo di culture, da cui deriva anche il patriottismo culturale, che va inteso come attaccamento non a un legame di sangue, ma a un legame di valori: valori condivisi che permettono a tutti di vivere in libertà”.





“I giovani sono inconsapevolmente legati alla Costituzione, perché tutti sono mossi dallo spirito di libertà e non vi rinuncerebbero. Però questo spirito di libertà è garantito- ha aggiunto il professore- dalle nostre istituzioni, dalla democrazia. Il problema dei giovani è partecipare alla politica con consapevolezza, tenendo presenti le condizioni che permettono loro di vivere come vivono”.

Salvo Andò, presidente della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, ha approfondito il tema con il consueto acume, mettendo in risalto la grande partecipazione degli studenti e la fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici. “Quest’anno, assecondando l’invito del Presidente Mattarella, abbiamo ritenuto giusto dedicare ai ragazzi il Premio e farne uno strumento fondamentale per favorire politiche educative”, ha spiegato l’ex ministro, “che devono condurre a una padronanza sempre più consapevole e matura del funzionamento delle istituzioni, fondamento della lealtà repubblicana e dei valori che la caratterizzano”.

Lina Scalisi, prorettrice dell’Università di Catania, ha richiamato il significato del luogo che ospitava l’incontro. “Il dialogo, quello che è mancato e quello che avrebbe dovuto esserci. E questa scuola si intitola a Enrico Fermi, grande scienziato, -ha detto la docente- che è la storia di chi dovette lasciare l’Italia, insieme a un gruppo di scienziati, perché le leggi razziali impedivano loro di lavorare”. Ha quindi ricordato l’esperienza dell’Assemblea costituente, “esempio di dialogo anche tra posizioni diverse e contrapposte, anche nei momenti più difficili, dove si misurarono grandi intelligenze, grande diplomazia e una grande capacità di costruire un Paese che aveva bisogno di una classe dirigente”.





Claudio Demozzi, presidente nazionale del SNA, si è soffermato sulla necessità di riprendere con attenzione il dialogo e l’ascolto del mondo giovanile. “Nella mia veste di presidente del sindacato degli agenti di assicurazione, approfitto di questa occasione per parlare ai giovani, alle nuove generazioni, della bellezza e dell’importanza di una Costituzione che chiama al dialogo e all’impegno civile, e li invita a essere orgogliosi di questa eredità e a impegnarsi in politica e nelle istituzioni. La mia esperienza sindacale spero possa essere di esempio, per far capire quanto sia bello l’impegno a favore della collettività”. E ha concluso affermando che “c’è una forte ripresa del pensiero critico tra i giovani, che vogliono contare di più nella società e nelle istituzioni. Speriamo in un loro impegno diretto anche in politica, nei corpi intermedi, nei sindacati, nelle associazioni”.





Barbara Floridia, ex Presidente della Commissione RAI, ha richiamato l’attenzione sulle derive manipolatorie dell’uso prolungato dei social e della società dell’immagine, che ostacolano l’accesso dei giovani a una cultura fondata sulla conoscenza e sul sapere. “Credo che questi momenti siano fondamentali”, ha affermato la senatrice. “Dobbiamo rieducarci e rieducare i giovani al dialogo, al confronto e al pensiero critico, perché oggi, sempre di più, il pensiero critico rischia di scomparire. Dobbiamo invece costruire cittadini responsabili e partecipi”. Sono intervenuti con stimolanti domande ai relatori gli studenti Riccardo Lizzio, Giulia Nicotra, Manuel Di Pino e Maria Laura Melita. Ha posto una domanda anche la docente e scrittrice Candida Ippolito.

Gli elaborati su cui si cimenteranno gli studenti saranno consegnati lunedì 30 novembre nell’aula magna Liceo Classico ‘Amari-Rizzo-Pantano’ -Giarre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà sabato 12 dicembre nell’aula magna Liceo Scientifico ‘Leonardo-Mazzei’ – Giarre.

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