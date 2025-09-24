“La femmina” per la regia di Nuanda Sheridan, al secolo Simona De Simone, si aggiudica il premio come miglior cortometraggio alla terza edizione del Sikania Film Festival, la rassegna dedicata agli short movies, e da quest’anno anche ai video clip, che per due serate ha illuminato il teatro Nelson Mandela di Misterbianco, in provincia di Catania. La storia ambientata nelle aspre campagne del sud d’Italia racconta, attraverso la tecnica del flash back, un amore omosessuale finito in tragedia. La musica e la straordinaria fotografia in bianco e nero, sono i protagonisti assoluti di questa pellicola che è un piccolo capolavoro.





In generale molto alta la qualità di tutti i cortometraggi in concorso, ben 13, che hanno contribuito a rendere ancora più importante e significativo questo festival, nato dalla visione del suo ideatore e presidente, il regista e produttore cinematografico e televisivo Marco Ferrara, che con passione e determinazione l’ha reso uno spazio autorevole e ambito per i giovani professionisti del settore. “Quest’anno – racconta Ferrara – sono arrivati oltre 300 cortometraggi da tutt’Italia e anche dall’estero, ed è stato veramente difficile effettuare una selezione tra tanti lavori veramente molto buoni, ciò sta a dimostrare che questo particolare segmento del nostro cinema è vivo e che c’è tanto desiderio di raccontare e di emozionare soprattutto da parte di giovani filmaker, cultori e appassionati di questa meravigliosa arte. Con questo festival – aggiunge – abbiamo voluto creare un’opportunità, una vetrina per mettere in mostra talento ma anche professionalità e tecnica, fattori imprescindibili per realizzare un’opera che possa essere definita tale”.





Tra i riconoscimenti principali per i cortometraggi, il Premio Global assegnato dal pubblico e il Premio Stampa è andato a “Il Pettirosso” di Luca Rodolico, mentre si è aggiudicato il Premio Etna della giuria, “L’amore di un figlio” di Mattia Cirilli. Per la categoria videoclip, vince il Premio Sikania Film Festival “Zagare, Miele e Sale” di Angela Nobile, il premio Globus va “10600 Jorna” di Radiosabir, e il Premio Etna della giuria a “Che Meraviglia” di Davide De Marinis.

Nel corso dell’evento che si è svolto in due serate, presentate dalla giornalista Elisa Petrillo, non sono mancati momenti glamour con tanto di red carpet all’esterno del teatro, mentre le premiazioni sono state sapientemente intervallate da intensi momenti di spettacolo, per la musica l’esibizione del Piccolo Coro di Taormina, diretto dal maestro Ivan Lo Giudice, della soprano Daniela Rossella e di Starchild. Ma anche tanta moda con gli abiti di Melina Morfino, il commovente ricordo del talentuoso stilista Almacesco, prematuramente scomparso, attraverso le sue creazioni più belle e spazio anche agli stilisti emergenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Per la danza le vibranti performance della scuola Dance Generation.





Dietro la straordinaria riuscita della manifestazione, curata in ogni suo dettaglio, una macchina organizzativa di professionisti ed esperti; Gabriella Santonocito, promotrice dell’evento, Angela Mori, responsabile relazioni esterne, il direttore artistico ed esperto d’immagine Darioloris Cerfolli, coadiuvato dagli hairstylist Giuseppe Ferrara e Davide Monaco, Roberta Brullo direttrice del palco, Rossella Bongiovani per la logistica e Antonella Barbera, vice presidente del Sikania Film Festival. “Siamo molto soddisfatti degli ottimi risultati ottenuti in questa edizione – commenta in conclusione il patron del festival, Ferrara – che ha registrato una crescita sbalorditiva, sia in termini di partecipazione degli addetti ai lavori, sia che come feedback da parte del pubblico. Tutto questo è stato possibile grazie ad uno straordinario lavoro di squadra, fatto con professione, cura e tanto cuore. Siamo pronti per la quarta edizione.”

