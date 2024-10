«Siamo orgogliosi di poter annunciare che il Terzo Settore del Messinese sta procedendo alle proposte per il Premio “EsserCi”». Mentre è ancora in corso la raccolta delle candidature, Santi Mondello, presidente del CESV Messina, ricorda «il valore e l’importanza di cogliere questa op-portunità per dire “grazie” e mostrare il proprio apprezzamento alle tante realtà che operano con dedizione e gratuità sul nostro territorio». I progetti che saranno premiati – ricorda Mon-dello – sono «quelli che, con il loro esempio, generano un cambiamento».

In questo momento – conclude il presidente – «le categorie che stanno suscitando massimo in-teresse sono “Ambiente e Natura”, “Salute e Ricerca”, “Arte, Cultura e Spettacolo”, “Diritti e In-clusione”. Ma siamo certi, anche per le richieste di informazioni e chiarimenti che stiamo rice-vendo, che arriveranno altre “nomination” sia in queste categorie, sia nelle altre, ovvero “Gio-vani e Futuro”, “Sport e Benessere”, “Invecchiamento Attivo / Solidarietà Intergenerazionale” ».

Il Premio “EsserCi” è una delle novità principali della seconda edizione di “EsserCi Festival. Il volontariato che c’è”, organizzato dal CESV con il Comune di Messina nei giorni 5 e 6 dicembre a Palazzo Zanca. I vincitori verranno infatti annunciati e premiati nella serata conclusiva, il 6 di-cembre.

A partecipazione gratuita e suddiviso in 7 categorie, il Premio è istituito dal CESV Messina per celebrare, con un riconoscimento simbolico, le organizzazioni non profit di Messina e provincia che incarnano il senso della presenza attiva e solidale nella comunità, dei progetti, delle inizia-tive e delle attività che, con soluzioni innovative e concrete, migliorano la vita delle persone e rafforzano il benessere generale.

Le candidature si chiuderanno domenica 3 novembre. Ogni cittadino può proporre la candida-tura di un ente non profit dell’area metropolitana di Messina (regolamento del Premio scarica-bile a questo link). Le candidature devono essere inviate tramite il portale dedicato (premioesserci.cesvmessina.org/) compilando il modulo di segnalazione con la descrizione del soggetto candidato, dei risultati raggiunti e dell’impatto generato.

Una volta completata la fase delle candidature, anche la votazione per determinare i vincitori sarà aperta a tutti e si svolgerà online, da lunedì 11 novembre a domenica 17 novembre. Po-tranno votare tutti coloro che si registreranno alla piattaforma dedicata e ciascuno potrà vota-re un progetto per ogni categoria e quindi esprimere un totale di 7 voti.





Luogo: CESV Messina, via Salita Cappuccini , 31, MESSINA, MESSINA, SICILIA

