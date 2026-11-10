Il professor Filippo Caraci, tra le eccellenze siciliane della ricerca, ha ricevuto il Premio Medicina Italia 2026 per i suoi studi sui legami neurobiologici tra depressione e malattia di Alzheimer e le identificazione di nuovi target farmacologici (TGF-β1) ed anche per il contributo alla scoperta di una nuova classe di farmaci, i cosiddetti inibitori specifici del signaling dei recettori CB1 (CB1-SSi) attualmente in fase di sviluppo clinico nella Sindrome di Down.

Ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Catania e coordinatore del Gruppo di Lavoro Malattie Neurodegenerative della Società Italiana di Farmacologia (SIF), il prof. Caraci è responsabile dell’Unità Operativa di Ricerca di Neurofarmacologia e Neuroscienze Traslazionali dell’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina. Il premio valorizza un percorso scientifico che, grazie alla collaborazione tra l’Ateneo catanese e l’Oasi, ha portato la ricerca condotta in Sicilia a contribuire a sperimentazioni cliniche multicentriche internazionali all’interno del Progetto Europeo ICOD.





Il riconoscimento è stato consegnato ieri, domenica 8 novembre, nella sala “Domenico Tinozzi” del Palazzo della Provincia di Pescara, durante l’undicesima edizione del premio nazionale.

Il prof. Caraci è stato premiato anche per la sua attività di delegato nazionale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per l’Italia nell’Innovative Health Initiative (IHI), dove svolge tale ruolo insieme al Prof. Giulio Pompilio, Direttore Scientifico dell’IRCCS Centro Cardiologico Monzino e Coordinatore nazionale del Progetto PNC PerfeTTO . Il partenariato pubblico-privato IHI riunisce l’Unione europea e le industrie delle scienze della vita per finanziare progetti comuni di ricerca e innovazione in ambito sanitario.

Gli studi farmacologici del prof. Caraci hanno contribuito a chiarire i legami tra depressione e Alzheimer e a individuare possibili strade per lo sviluppo di nuovi farmaci. Il professore ha ricordato come queste ricerche abbiano favorito il dialogo tra farmacologia, neurologia e psichiatria. A un altro filone del suo lavoro si lega la sperimentazione di fase IIb in corso nelle persone con sindrome di Down nell’ambito del progetto europeo ICOD.





«La ricerca traslazionale in farmacologia deve essere dimensionata sulle esigenze dei pazienti e sui bisogni delle famiglie delle persone con Sindrome di Down», ha sottolineato il prof. Caraci. Parlando di ICOD, ha ricordato il lavoro congiunto ormai da 5 anni dell’Università di Catania e dell’Oasi di Troina, che è tra i partner del progetto e partecipa allo studio clinico in corso in Italia, Francia e Spagna. Lo studio di fase IIb mira a comprendere se il farmaco sperimentale AEF0217, sviluppato da AelisFarma che è partner del progetto europeo ICOD, possa migliorare le abilità di comunicazione e l’autonomia nelle funzioni quotidiane delle persone con sindrome di Down. Risultati preliminari, recentemente pubblicati da Aelis Farma suggeriscono miglioramenti significativi in queste aree come riportato dai caregiver delle persone con sindrome di Down.

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