Dopo mesi di lavoro, la casa editrice abruzzese ha scelto la terna dei finalisti che il 2 agosto si contenderanno la vittoria finale a Castel di Sangro (AQ).

Nel novero delle opere selezionate tra centinaia di aspiranti scrittori c’è anche quella del messinese Placido Di Stefano. Il suo romanzo “Grottesco Adolescenziale Periferico” è stato apprezzato per la voce forte, chiara. La struttura solida. La narrazione compatta e meticolosa.

In finale, insieme a Di Stefano ci sono le opere: “L’incredibile e memorabile storia di Callista Wood che morì otto volte” della casamassimese Manuela Montanaro e “Spettri, diavoli, cristi, noi” di Riccardo Ielmini, residente a Laveno-Mombello sulle rive del Lago Maggiore.

Ai tre finalisti, la casa editrice abruzzese proporrà un contratto di pubblicazione per inserire i romanzi in oggetto nel proprio catalogo.

Al vincitore assoluto, che verrà premiato nella serata del 2 agosto alle 21.30 al Teatro Francesco Paolo Tosti di Castel di Sangro, verrà assegnata una targa, un premio aggiuntivo di 1000 euro (da intendersi come anticipo sulle future royalties) e un ufficio stampa dedicato per agevolare la promozione del libro dal momento della pubblicazione che avverrà nel corso del 2025.

Con questo premio, la Neo Edizioni, arrivata al suo sedicesimo anno di attività, vuole dare fiducia a un tipo di narrativa lontana dai salotti letterari, una narrativa priva di dettami e condizionamenti, di ipocrisie e riverenze, di tradizionalismi e prudenza. Soprattutto vuole dimostrare che anche da un piccolo e isolato centro dell’Appennino centrale è possibile fare e diffondere cultura in tutta Italia e nel mondo. I libri della Neo Edizioni sono stati tradotti e pubblicati in Spagna, Francia, Romania, Serbia, Cile, Argentina e Cina. La casa editrice sangrina, nel corso degli anni, ha vinto più di 30 premi a caratura nazionale, comprese due apparizioni in dozzina al Premio Strega, il premio letterario più importante d’Italia.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.