Il Club Inner Wheel Terrae Sinus per la quarta Edizione del “Premio Domina” 2024, che si è tenuto a Terrasini domenica 21 settembre 2024 presso lo spettacolare scenario di Torre Alba, ha premiato l’artista fotografa palermitana Carmela Rizzuti con il “Premio speciale alla carriera Domina 2024” quale eccellenza siciliana che si è distinta nel mondo per la sua arte fotografica.

«Ringrazio il Club Inner Wheel Terrae Sinus, i suoi soci e la presidente Rosalba Bommarito che mi hanno onorato con questo importante riconoscimento per la mia attività di artista e fotografa siciliana. È per me un premio davvero speciale perché è dedicato alle donne siciliane, in particolare a quelle che operano e realizzano le loro attività sociali, professionali, culturali e artistiche nei territori su cui incidono i tanti service che mette in campo il Club. Ringrazio anche il numeroso pubblico presente che ha partecipato all’evento e voglio fare i miei sentiti complimenti e congratulazioni alle cinque donne premiate insieme a me in questa bellissima serata, soprattutto alla signora Giusy Salamone che con la sua storia ha emozionato me e tutto il pubblico, e ha dato a tutti i presenti, soprattutto alle mamme, un esempio concreto di come una grande tragedia familiare si può trasformare in magia e speranza per tante persone in grave difficoltà» ha dichiarato dopo la premiazione Carmela Rizzuti.

Nel corso della serata, condotta dal giornalista Mauro Faso, il Premio Domina 2024 è stato inoltre conferito ad altre cinque donne che si sono distinte per il loro impegno nel sociale, nella cultura e nell’arte: Anna Rita Piazza, responsabile servizi sociali del comune di Terrasini; Giusy Salamone, promotrice Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule); Claudia Corrao, educatrice presso Casa del sorriso Onlus; Sabrina Petyx, logopedista, attrice e drammaturga; Anna Di Marzo, docente di italiano e vicepresidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus. Molte le autorità presenti per l’occasione, tra queste i sindaci dei Comuni di Terrasini, Cinisi e Partinico.

Durante la cerimonia di premiazione si sono succeduti momenti artistici e di spettacolo: un intermezzo culturale dell’attrice e drammaturga Sabrina Petyx e musica dal vivo con la “Pietro Lo Piccolo Band” della splendida voce di Pietro Lo Piccolo, con al pianoforte Giorgio Di Maio, al basso Luca Castiglione e Luca Maggipinto al cajon e ambient effects.

«Il Premio Domina – ha dichiarato Rosalba Bommarito, presidente dell’Inner Wheel Terrae Sinus – è quel riconoscimento assegnato alle donne che si distinguono nel sociale, nel management, nella scienza, nell’economia, nella cultura, nell’informazione, nello spettacolo e nello sport. Lo consideriamo come l’Oscar delle donne, una fucina femminile di energie e idee per l’Italia e per il mondo. In questa particolare edizione ho voluto inserire un Premio Speciale che abbiamo motivato durante la serata. Come Club service questo è un momento di festa che, grazie all’impegno di tutte le socie, ci permettere di costruire ulteriori relazioni e dar luce alle donne più meritevoli».

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Terrasini grazie al quale Torre Alba è stata allestita con particolari effetti luminosi che ne esaltano ulteriormente le bellezze del luogo.

«Il Comune ha sempre sostenuto e patrocinato tutte le iniziative sociali e culturali dell’Inner Wheel – ha dichiarato il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci– per questa Amministrazione è un pregio e un valore aggiunto poter contribuire a questo tipo di attività a supporto delle esigenze del territorio». L’evento ha avuto un risvolto sociale e di reale aiuto molto importante dedicato a migliorare le strutture pubbliche del territorio. Il ricavato della serata servirà, infatti, ad acquistare un sollevatore per persone con disabilità motorie da donare alla piscina comunale di Terrasini.

Le foto della serata sono di Fabrizio Provenzano.

Luogo: TERRASINI, PALERMO, SICILIA

