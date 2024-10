È iniziata, con grande partecipazione, la seconda edizione del corso ITS per Informatici Biomedicali presso il Royal Palace Hotel di Messina, organizzato dall’ITIS Academy “Nuove Tecnologie della Vita” A. Volta di Palermo con la partecipazione di Sicindustria Messina, in sinergia con il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) e l’ente di formazione Elis. Ad accogliere gli studenti il Ceo del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub Flavio Corpina, soddisfatto insieme al Presidente Marco Ferlazzo per l’ampia partecipazione al corso: “La seconda edizione del corso per informatico biomedicale che abbiamo avviato quest’anno, sta riscontrando un grande successo per diversi motivi: con l’aumento della domanda di servizi sanitari e la necessità di migliorare l’efficienza e la qualità delle cure, l’informatica biomedicale gioca un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dei processi e nella gestione dei dati. L’avanzamento delle tecnologie, come l’intelligenza artificiale, il machine learning e l’analisi dei big data, ha aperto nuove opportunità per l’analisi e la gestione dei dati sanitari, rendendo la formazione in questo campo molto richiesta. La combinazione di conoscenze informatiche e competenze biomediche permette ai professionisti di lavorare in un’ampia gamma di aree, dalle ricerche cliniche allo sviluppo di software per dispositivi medici, rendendo queste competenze molto versatili e trasferibili”.

Le lezioni toccheranno temi fondamentali come la gestione dei dati sanitari e la telemedicina, in un contesto che richiede sempre maggiore attenzione e responsabilità. L’impegno dei partecipanti sarà cruciale per affrontare le sfide attuali e future del mondo della salute, in un ambiente che valorizza la ricerca e l’innovazione. Molto soddisfatto anche il presidente di Sicindustria Pietro Franza, che ha sottolineato: “La crescente domanda di specialisti in informatica biomedicale offre numerose opportunità di lavoro in ospedali, istituti di ricerca, aziende farmaceutiche e tech, incentivando quindi ad intraprendere corsi di formazione specifici. La presenza di Sicindustria è strategica grazie alla collaborazione con molte aziende del settore. Esse hanno, infatti, la necessità di assumere Informatici Biomedicali capaci di soddisfare le recenti esigenze lavorative. Crediamo fortemente nelle potenzialità che questo corso possiede e l’obiettivo rimane quello di contribuire all’avanzamento del nostro territorio.” “L’informatica biomedicale nasce per migliorare la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento delle malattie, attirando l’interesse di professionisti e studenti che desiderano avere un impatto positivo nel settore della salute”. Lo afferma la presidente dell’ITS Academy “Nuove Tecnologie della Vita” A. Volta di Palermo, Maria Pia Pensabene che continua: “Questi fattori, insieme alla crescente consapevolezza dell’importanza della digitalizzazione nel settore sanitario, rendono questa seconda edizione del corso ITS per informatico biomedicale sempre più popolare e apprezzato.”

Infine, Pietro Cum, Ceo di Elis, ha rimarcato: “I corsi per informatici biomedicali offrono una formazione specialistica che combina competenze informatiche e conoscenze nel campo della biomedicina. Le tecnologie informatiche possono contribuire a ottimizzare i processi aziendali nelle strutture sanitarie. Tale corso può contribuire all’inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro soddisfacendo allo stesso tempo il fabbisogno di competenze del Paese”. Il corso è completamente gratuito ed avrà una durata di 18 mesi a partire dal 7 ottobre 2024, comprendendo 1200 ore di teoria e laboratorio erogate per il 70% da docenti provenienti dalle aziende partner e 800 ore di stage retribuito presso aziende di consulenza internazionali del Consorzio M.H.I.H. e del territorio.

