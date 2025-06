Celebrare i vent’anni in un luogo che è un simbolo di storia. Nello splendido scenario del Museo dello Sport, nello stadio di Domiziano, primo in muratura della Roma antica dove sono nati alcuni sport moderni, è stata presentata la ventesima edizione del Galà dello Sport – Castagna d’Argento.

Circa 230 i Premi distribuiti in 19 anni, per una serata che è diventata evento nazionale grazie, e l’hanno ricordato i presenti alla conferenza stampa di oggi (18 giugno), alla qualità dell’organizzazione, ma anche ai nomi dei premiati: atleti, allenatori, dirigenti e giornalisti che hanno vissuto e raccontato le più grandi pagine dello sport italiano.

A organizzare l'evento NovaSport, in collaborazione con la Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, l'Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Trecastagni, il Coni regionale, l'Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e la Fondazione Sport City.





TRE DATE PER IL VENTENNALE. Dopo la presentazione di oggi, l’altro appuntamento si celebrerà il 18 luglio con un evento anteprima che si terrà a Trecastagni, con i premiati siciliani del Galà. L’evento clou, la serata della consegna delle Castagne d’Argento, si terrà come di consueto a dicembre, lunedì 8, a Trecastagni, dove il Galà torna dopo 8 anni.

L’ORO DI MENNEA. In occasione della conferenza romana, è stato svelato il primo premio dell’edizione 2025. La Castagna alla memoria a Pietro Mennea. Sarà ritirata dalla moglie Manuela Olivieri che nella fase finale della conferenza stampa ha raccontato le emozioni e le sensazioni di una vita vissuta insieme a un grande campione, al giornalista, ex direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi (anche lui fra i premiati al Galà nel 2016). Si è passati dal ricordo delle prime interviste del grande campione, per arrivare alla nascita del mito, al record del mondo storico e duraturo, fino alle fasi finali della carriera.





Gli interventi

Pippo Leone, direttore generale Galà dello sport: “Pensiamo di festeggiare alla grande il 20º anno. È stata una splendida cavalcata, una bella progressione e siamo contenti di quello che abbiamo realizzato. Oggi siamo qui a Roma in questo posto magnifico perché pensiamo che il Galà dello Sport – La Castagna d’Argento meriti questo posto storico. Abbiamo lavorato per tanti anni a questo premio, con molti sacrifici, con tante emozioni ma possiamo dire che da noi è passato veramente il gotha dello sport italiano”.

Enzo Parrinello, presidente onorario Giuria. “Vengono in mente delle immagini: fotografie di vent’anni che hanno sempre immortalato personaggi autori di pagine veramente storiche. Questi grandi protagonisti dello sport hanno fatto tappa a Trecastagni per celebrare quelli che sono i valori dello sport che, come ho detto in altre occasioni, si professano e non si enunciano. Lo sport è anche emozione, spesso impossibile da esprimere a parole, ma che il Galà ha saputo raccontare nel modo migliore”.

Fabio Pagliara, presidente Giuria: “Un premio diventato importantissimo in tutta Italia. Secondo me è molto bella l’idea di rendere il ventennale, per così dire, prolungato nel tempo con tre tappe che ci proiettano alla premiazione di dicembre: Pippo Leone racconta la capacità della Sicilia di attrarre i campioni che hanno il piacere di essere premiati, di essere presenti, quindi, è un premio che rappresenta uno di quei patrimoni della Sicilia da mantenere ben saldi”.

Enzo Falzone, presidente Coni Sicilia: “Abbiamo sempre incoraggiato Pippo Leone a portare avanti questo premio che contraddistingue il nostro territorio. Però il merito non è quantitativo ma qualitativo: essere riusciti a migliorarsi, anno dopo anno, è sempre complicato. Finora il Galà ci è sempre riuscito e sono certo riuscirà a farlo anche in questa edizione”.

Ernesto D’Agata, presidente NovaSport: “Uno dei comuni denominatori dello sport e del lavoro in genere, è la passione. La missione è quella di migliorarsi sempre, di raggiungere migliori traguardi. I vent’anni lo sono. Ci proiettiamo verso l’otto dicembre con tutto l’impegno che possiamo metterci. Lavoriamo e siamo pronti a dare il meglio. Sono grato di poter condividere con Pippo Leone questa ennesima avventura professionale”.





Rosario Di Stefano, vicesindaco Trecastagni: “Porto i saluti del sindaco. Quando ci siamo insediati era uno degli obiettivi di questa Amministrazione: valorizzare il Galà. Siamo arrivati al 20º anno e siamo ben lieti di tornare a ospitare la manifestazione. La location di oggi è splendida, siamo alla ventesima edizione, continuiamo così, ce la mettiamo tutta e quindi in bocca al lupo alla nostra Castagna”.

Teresa Pulvirenti, assessore allo Sport Comune di Trecastagni: “Un premio importante che nasce nel 2006 nel nostro territorio e che ha raggiunto un’importanza anche a livello nazionale. Un premio molto prestigioso. Siamo orgogliosi del fatto che il Comune di Trecastagni sia protagonista del Galà quest’anno celebrato in tre date: oggi a Roma, poi il 18 luglio e l’8 dicembre nella nostra Trecastagni”.

Edmondo Pappalardo, assessore al Turismo di Trecastagni: “Il ventennale rappresenta un grande successo da parte dell’organizzazione, grazie al lavoro del nostro concittadino Pippo Leone che con parsimonia, dedizione, voglia, e il suo piglio, riesce a portare avanti come sempre un premio divenuto veramente importante. Quest’anno, tra l’altro, lo presentiamo qui in questo luogo straordinario di Roma. Non poteva esserci inizio migliore”.

Salvo Finocchiaro, presidente Consiglio comunale di Trecastagni: “In occasione del compleanno, si fanno gli auguri. In questo caso sono auguri ancora più sentiti, con la speranza che questo ventennale diventi trentennale. Ovviamente per l’Amministrazione comunale, per il Consiglio che rappresento, è un orgoglio avere questo tipo di manifestazione dove saranno e sono stati premiati i migliori atleti, allenatori, dirigenti e giornalisti”.

