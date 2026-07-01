Con la presentazione ufficiale, tenutasi nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Giarre, è entrata nel vivo la 27ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, organizzata dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse, in programma dal 3 al 5 luglio e valida come sesta prova del Campionato Italiano Velocità Sud, per il Campionato Siciliano velocità in salita auto moderne e storiche, per il Trofeo di Santa Venerina e per il Trofeo dell’Etna. Alla conferenza stampa hanno preso parte il vicepresidente dell’Automobile Club Acireale Giuseppe Trovato, il delegato sportivo provinciale dell’Automobile Club Acireale Paolo Currò, il presidente della Scuderia Giarre Corse Orazio Maccarrone, il deputato regionale Andrea Messina, i sindaci di Giarre, Leo Cantarella, Milo, Maria Aurora Catalano, e Santa Venerina, Santo Raciti, gli assessori allo Sport dei Comuni di Giarre e Milo Giuseppe Cavallaro e Andrea Patanè, il fiduciario regionale di ACI Sport Sergio Imbrò, oltre a piloti, rappresentanti delle scuderie e numerosi appassionati.





Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori. “Siamo arrivati alla ventisettesima edizione con un numero di iscritti già molto significativo, un dato che lascia presagire un’altra grande manifestazione sia dal punto di vista organizzativo sia sotto il profilo sportivo – ha detto Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club Acireale – Voglio ricordare che la Cronoscalata è valida anche per il Trofeo dell’Etna, giunto alla quarta edizione, un’iniziativa che anno dopo anno sta acquisendo sempre maggiore prestigio anche in ambito nazionale. Riproponiamo un’organizzazione ormai collaudata e siamo fiduciosi di poter ottenere, anche quest’anno, un risultato di assoluto livello”. Sulla stessa linea il presidente della Scuderia Giarre Corse. “Le iscrizioni stanno procedendo molto bene e siamo davvero soddisfatti della risposta dei piloti, che ancora una volta confermano il grande prestigio della Giarre Montesalice Milo. Ci aspettiamo un’edizione di alto livello, all’altezza della tradizione di questa competizione – ha dichiarato Orazio Maccarrone –Lavoriamo tutto l’anno per questo appuntamento e siamo pronti ad accogliere piloti e appassionati per un’edizione che si preannuncia spettacolare. Da venerdì entreremo nel vivo con le verifiche. Rivolgo il mio in bocca al lupo a tutti i piloti, me compreso, visto che anche quest’anno sarò al via della competizione”.





Anche il fiduciario regionale di ACI Sport, Sergio Imbrò, assessore allo Sport del Comune di Siracusa e pilota, ha voluto rivolgere un plauso agli organizzatori, evidenziando la complessità organizzativa di una manifestazione di questo livello. “Organizzare una cronoscalata richiede un lavoro enorme, fatto di competenze, passione e grande senso di responsabilità – ha sottolineato – Dietro un evento come la Giarre Montesalice Milo ci sono mesi di preparazione e un impegno costante che merita il riconoscimento di tutti. Per questo desidero rivolgere i miei complimenti all’Automobile Club Acireale e alla Scuderia Giarre Corse, che anche quest’anno hanno saputo allestire una manifestazione di altissimo livello. ACI Sport è vicina agli organizzatori e continuerà a sostenere iniziative come questa, fondamentali per la crescita dell’automobilismo sportivo in Sicilia”.





Nel corso dell’incontro è stato sottolineato anche il forte legame tra la manifestazione e il territorio. “La Cronoscalata porta il nome del compianto Isidoro Di Grazia, che ebbe l’intuizione di dare vita a una manifestazione capace di unire tre Comuni, Giarre, Milo e Santa Venerina, in un unico grande progetto – ha evidenziato il sindaco di Giarre Leo Cantarella – Non è soltanto una competizione automobilistica, ma una straordinaria vetrina per il nostro territorio e per le sue eccellenze. Un sentito ringraziamento va all’Automobile Club Acireale e alla Scuderia Giarre Corse per il grande lavoro organizzativo che ogni anno consente di promuovere e valorizzare questa parte della Sicilia”.





Per la sindaca di Milo Maria Aurora Catalano “la Giarre Montesalice Milo rappresenta un appuntamento identitario che accompagna la storia del nostro territorio fin dal 1979. Intere generazioni sono cresciute aspettando questa gara, che ancora oggi riesce a richiamare appassionati e visitatori. Invito tutti a raggiungere Milo per vivere la manifestazione e cogliere l’occasione per conoscere le tante eccellenze del nostro paese. Ai piloti rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo”. Il sindaco di Santa Venerina Santo Raciti ha evidenziato il valore della collaborazione istituzionale: “La forza di questa manifestazione risiede nella capacità di mettere insieme tre amministrazioni comunali, gli organizzatori e tutto il territorio. La Cronoscalata rappresenta un patrimonio sportivo e turistico che contribuisce a promuovere le nostre comunità ben oltre i confini regionali. Per Santa Venerina è motivo di orgoglio far parte di questo grande evento”.





Nel suo intervento, il deputato regionale Andrea Messina ha ribadito il valore della manifestazione quale volano per la promozione del territorio etneo, sottolineando come eventi di questo livello rappresentino un’importante occasione per coniugare sport, turismo e sviluppo economico, valorizzando le eccellenze dei Comuni coinvolti e confermando la Cronoscalata tra gli appuntamenti più prestigiosi del panorama motoristico siciliano. Adesso il testimone passa alla gara. Da venerdì prossimo, 3 luglio, prenderanno il via le verifiche tecniche e sportive, mentre sabato 4 e domenica 5 luglio saranno il rombo dei motori e lo spettacolo dei protagonisti a regalare emozioni lungo i tornanti della Giarre-Montesalice-Milo, una delle cronoscalate più affascinanti e apprezzate del calendario nazionale.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

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