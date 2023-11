Grande partecipazione di allieve e di pubblico per i nuovi corsi di autodifesa del progetto socio educativo #doNNevietatomorire, nato da un’idea della maestra Valentina Capizzi per aiutare le donne a difendersi in caso di aggressione.

La sala congressi del 4Spasport di Catania è affollata anche di uomini che non vogliono essere etichettati come mostri e credono nei valori del rispetto e della condivisione.

Alla presenza del vice prefetto Sarita Giuffrè, della direttrice della struttura Paola Di Mauro e di alcune donne donne in difficoltà vittime di violenza ospiti della struttura Villa Santa Maria degli Angeli, che hanno raccontato la loro storia di forza e coraggio, la responsabile della consolidata iniziativa Valentina Capizzi ha dichiarato:”Ringrazio Salvo e Aurelio Scebba, che ospiteranno gratuitamente presso il 4Spasport i nuovi corsi dando il loro contributo contro la violenza di genere che insieme a Francesco Carlino del Mama Sea si stanno prodigando in questa nuova fase di #doNNevietatomorire a diffondere l’abbraccio della solidarietà sostenendo economicamente l’iniziativa”.

Ad affiancare Valentina Capizzi in questo percorso, che la vede da oltre un anno impegnata in tutta la provincia di Catania, il maestro di Aikido Sebastiano Longo e la psicologa Piera Lombardo che accompagneranno tutte le iscritte in questo particolare cammino di crescita e rinascita personale.

#DoNNevietatomorire non promuove violenza- come ha spiegato più volte Valentina Capizzi- ma offre quegli strumenti necessari per difendersi da una possibile aggressione che può avvenire non solo per strada ma anche tra le mura domestiche.

“Palestre, scuole superiori come il De Felice Giuffrida e gli Enti territoriali di Misterbianco ed Acireale insieme a tantissimi privati hanno immediatamente sposato l’iniziativa-conclude Capizzi prima della dimostrazione su campo di un esercizio del maestro di Aikido Sebastiano Longo con una volontaria-ed è fondamentale ricordarsi che le donne vanno aiutate e sostenute ogni giorno e non solo il 25 Novembre”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.