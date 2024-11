Tutto pronto per la tappa milanese del “Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo”, l’evento itinerante organizzato dalla Campisi Communication grazie al patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Il focus, come già annunciato in precedenza, sarà quello della promozione del territorio e della gente di Mazara del Vallo attraverso il rinomato Gambero Rosso pescato nelle acque del Mediterraeno. In particolare la valorizzazione del Gambero Rosso di Mazara del Vallo in Italia si svolgerà dal 16 al 18 novembre a Milano, capitale della economia, dove avverranno delle degustazioni e delle iniziative rivolte a giornalisti, uomini e donne di cultura, imprenditori, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Il gruppo Campisi ha difatti avviato diverse collaborazioni con note aziende mazaresi ma anche con diverse realtà milanesi a partire dall’imprenditore Salvatore Margiotta (in foto di copertina) operante all’interno del Mercato Ittico di Milano, luogo in cui proprio qualche giorno fa è stata presentata ufficialmente la manifestazione. Tra i tanti protagonisti vi sarà anche il gastronomo Vittorio Vaccaro, volto noto all’interno del panorama culinario e televisivo italiano. È ancora una sorpresa il luogo dove si svolgerà, la sera del 18 novembre, il Gran Galà milanese ma sarà sicuramente in una location esclusiva che presto verrà svelata.

“Sono felicissimo di questo coinvolgimento – dichiara Vittorio Vaccaro – e sto preparando per l’occasione un menù del tutto esclusivo dedicato ad un prodotto, altrettanto esclusivo, definito l’ “oro rosso” del nostro mare del sud. Questa è davvero una missione soprattutto per l’obiettivo che ci prefissiamo ovvero quello di creare turismo attraverso il cibo.” Protagonisti della tappa milanese, tra i tanti, vi saranno anche David Ranucci, rinomato imprenditore e ristoratore e Giada Giacalone giornalista e conduttrice di Sport Italia Tv.

Come già anticipato, le tappe del “Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo” saranno, oltre Milano, Roma e la stessa Mazara di cui dettagli verranno presto resi noti nei prossimi giorni. In particolare ogni informazione verrà resa pubblica all’interno della Conferenza Stampa di presentazione dell’evento che si terrà il prossimo 13 novembre 2024 alle ore 10.00 presso la Sala “Pio La Torre” di Palazzo dei Normanni (Palermo).

Seguiranno aggiornamenti.

