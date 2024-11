Si è aperto ufficialmente, con la conferenza di presentazione, il “Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo”, l’evento itinerante organizzato dalla Campisi Communication con il patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Nella mattinata di ieri 13 novembre 2024, difatti, all’interno della sala “Pio La Torre” del Palazzo dei Normanni a Palermo, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, gli organizzatori dell’evento, i fratelli Natale e Piero Campisi, insieme al responsabile ufficio stampa Roberto Marrone ed al responsabile pubbliche relazioni Francesco Mezzapelle, hanno illustrato ai giornalisti ed al pubblico presente il programma dettagliato della kermesse. Come evidenziato nel corso della conferenza, l’obiettivo del Gran Galà del Gambero Rosso è quello di valorizzare un prodotto che nel tempo è divenuto un’eccellenza italiana nel mondo non solo dal punto di vista culinario, infatti il rinomato “oro rosso” è un racconto dell’identità di un territorio sempre più turistico e culturale.

La prima tappa del “Gran Gala del Gambero Rosso di Mazara del Vallo” sarà Milano, capitale economica italiana, dal prossimo 16 al 18 di novembre, poi sarà la volta di Roma dal 26 al 27 di novembre. Terza ed ultima tappa Mazara del Vallo, capitale non solo del Gambero ma anche della pesca del Mediterraneo e della multiculturalità, ove la manifestazione si svolgerà dal 2 al 9 di dicembre. In particolare, come annunciato in anteprima durante la presentazione, l’organizzazione ha istituito il premio “Il Gambero Rosso della Pace” che quest’anno per la prima volta verrà consegnato al Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo Mons. Angelo Giurdanella. Il Gambero Rosso la cui pesca è stata spesso al centro di tensioni fra i vari Paesi rivieraschi del Mediterraneo, è invece un crostaceo che “simboleggia” la pace, a partire dalla sua suddivisione fisica in sette parti come sette sono i colori della bandiera della pace, per finire al suo caratteristico procedere all’indietro. Ed è proprio facendo tutti un “passo indietro” che è possibile avviare un percorso di dialogo e fratellanza. Sarà questo il tema che l’organizzazione si è preposta di affrontare nell’ambito del convegno in programma lunedì 9 dicembre, giornata conclusiva del Gran Galà. Attraverso questo momento sarà possibile potersi confrontare anche sugli obiettivi della “Blue Economy, oltre che poter ascoltare le voci di coloro i quali sono i protagonisti del settore ovvero gli imprenditori ittici ed i pescatori della città di Mazara. Una rappresentanza di essi era anche presente alla conferenza di ieri insieme a numerosi giornalisti, pubblico e autorità a partire dai rappresentanti di alcuni Consolati di Paesi del Mediterraneo e dell’Africa.

Ulteriori particolari verranno resi noti nelle prossime giornate.

Per tutti i dettagli ed aggiornamenti in tempo reale consultare il sito web www.galadelgamberorossodimazara.it





