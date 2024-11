Nuovo incontro della rassegna letteraria del Bar Pickwick “Un tempo troppo grigio per rinunciare ai colori”. Questa volta, giovedì 14 novembre a partire dalle 18,00, nei locali di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, sarà ospite Mario Valentini con il suo “Vangeli Nuovissimi”.

A discutere con l’autore ci sarà lo scrittore Domenico Conoscenti.

Il libro

Gesù un giorno fece quattordici miracoli, ma non se ne accorse nessuno.

Questa non è l’ennesima vita di Gesù romanzata, ma veri e propri vangeli apocrifi, con un Gesù bambino simpatico e leggermente screanzato, che fa miracoli poco convincenti, come fossero scherzi. Il racconto è scandito in capitoletti o versetti come è tipico della forma vangelo, intesa come genere letterario. Sebbene faccia ridere spesso, è un riso sereno e mattutino, perché riprende e celebra con un po’ d’ammirazione i racconti ascoltati ogni settimana fin dalla più tenera età, per lo più di sabato o di domenica, a dottrina; non molto diversi delle fiabe, dai fumetti o dai cartoni animati, verso cui Mario Valentini si dichiara molto riconoscente (come tanti di noi) avendo contributo a strutturargli la mente con valori morali, tabù, fantasie, credenze, sensi di colpa, convinzioni e timori.

Mario Valentini

Mario Valentini (Messina 1971) ha studiato a Bologna e vive a Palermo, dove insegna, scrive vangeli e altri libri di narrativa. I suoi primi racconti sono stati pubblicati sulla rivista «Il semplice». Ha pubblicato Voglia di lavorare poca (Portofranco, 2001), In certi quartieri (Mesogea, 2008), Come un sillabario (Mesogea, 2015), Così cominciano i serial killer (Mesogea, 2018), La minusucola (Exòrma, 2018).

Luogo: Bar Pickwick, Via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/11/2024

Data Fine: 14/11/2024

Ora: 18:00

Artista: Mario Valentini

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.