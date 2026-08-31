Oggi 31 agosto, presso la Sala Consiliare di Palazzo degli Elefanti, sede del Comune di Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XVIII edizione della manifestazione “Una vita da Fiaba”, promossa dall’Associazione L.I.F.E. con il patrocinio del Comune di Catania e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’evento, in programma sabato 5 settembre alle ore 20:30 in Piazza dell’Università, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi nel panorama delle iniziative dedicate alla promozione dell’inclusione sociale, della solidarietà, dello sport e della valorizzazione delle diversità. La manifestazione vedrà protagonisti numerosi giovani in una sfilata inclusiva, espressione di creatività, entusiasmo e partecipazione civile.





Come ogni anno, saranno conferiti riconoscimenti ad atleti paralimpici e olimpici, nonché a persone e realtà che si sono distinte nella promozione di iniziative volte all’abbattimento delle barriere culturali, sociali e architettoniche.

Un elemento distintivo dell’edizione 2026 è la forte attenzione alla sicilianità e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell’Isola. La serata ospiterà, infatti, il cantastorie Luigi Di Pino, figura centrale nella tradizione popolare siciliana, che, attraverso musica e narrazione, contribuirà a celebrare le radici culturali del territorio e la loro trasmissione alle nuove generazioni.





Ad arricchire il programma sarà la presenza di ospiti di rilievo: Gino Astorina, attore; Karola Fichera, voce e violino; Luigi Di Pino, cantastorie; il gruppo di scherma storica A.S.D. Trinacria Kombat; la A.S.D. Fit Style diretta da Carmen Nucifora; l’Evolution Star Dance di Ketty Messina con un’esibizione di danza inclusiva insieme ad Agata Giudice, Vicepresidente e responsabile danza dell’Associazione L.I.F.E. La conduzione della serata sarà affidata a Ruggero Sardo.

Durante la conferenza stampa interverranno: Dott.ssa Serena Spoto, Assessore ai Servizi sociali, Inclusione sociale e Famiglia del Comune di Catania; Dott. Sebastiano Anastasi, Presidente del Consiglio del Comune di Catania; Martino Florio, Presidente dell’Associazione L.I.F.E.; Agata Giudice, Vicepresidente e responsabile del settore danza dell’Associazione L.I.F.E.; Ruggero Sardo, presentatore dell’evento.

La XVIII edizione di “Una vita da Fiaba” conferma l’impegno dell’Associazione L.I.F.E. nel promuovere una società più inclusiva, consapevole e attenta alla valorizzazione delle differenze, rendendo ogni edizione un significativo momento di crescita civile e culturale per l’intera comunità.

Luogo: Catania, Piazza dell’Università, CATANIA, SICILIA

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