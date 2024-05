Venerdì 24 maggio alle ore 18:00 presso la bibliofficina di quartiere Booq in Via Santa Teresa (Piazza Kalsa) si svolgerà la presentazione del libro “Balkan Football Club”, scritto dall’autore Gianni J Galleri ed edito da Bottega Errante Edizioni . L’evento rappresenta un’importante occasione per esplorare le intricate interconnessioni tra il calcio e le dinamiche politiche in una delle regioni più affascinanti e complesse d’Europa.

Il libro, frutto di anni di ricerca e passione, offre un’analisi approfondita di come il calcio abbia influenzato e sia stato influenzato dalla politica nei Balcani. Attraverso aneddoti, interviste esclusive e una rigorosa analisi storica, l’autore guida i lettori in un viaggio che rivela come le vicende calcistiche abbiano spesso rispecchiato le tensioni e le speranze politiche della regione.

La presentazione e il dibattito saranno moderati dal giornalista, esperto di Balcani, Marco Siragusa (Meridiano 13). L’evento si inserisce nel calendario di iniziative previste dal Mediterraneo Antirazzista Palermo 2024 e sarà un’opportunità unica per approfondire temi di grande rilevanza, scoprendo storie inedite e discutendo il ruolo del calcio come specchio della società.

Luogo: Booq, Via Santa Teresa – Piazza Kalsa, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 24/05/2024

Data Fine: 24/05/2024

Ora: 18:00

Artista: Mediterraneo Antirazzista Palermo

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.