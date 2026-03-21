Dopo il successo riscosso nelle edizioni 2019, 2023, 2024 e 2025, l’associazione “Marco Sacchi” presieduta da Rosalba Muratori, ha riproposto l’evento “Sarday” che anche quest’anno si è svolto a Mondello il 20 e il 21 marzo 2026.

L’edizione di quest’anno si è articolata in due giornate, una parte formativa che si svolta presso lo Splendid Hotel La Torre di Mondello, con la Tavola Rotonda: “l’ambiente chiede aiuto adesso! progetti e operatività per un ben-essere sostenibile”. Contestualmente si è tenuto Il progetto “un mare di salute” per la rilevazione dei fattori di rischio cardiovascolare e il coinvolgimento attivo delle persone alla prevenzione e

infatti sul pontile di Mondello, antistante alla Chiesa di San Girolamo, uno staff di medici fra cui la dottoressa Sonya Vasto, sono stati ancora una volta a disposizione per rilevare, attraverso parametri ematici (assetto glicemico e lipidico), Bmi e valori pressori, l’eventuale coesistenza di fattori di rischio per sindrome metabolica che aumentano il rischio cardiovascolare. Sono state date indicazioni dietetiche e tali rilevazioni saranno disponibili per i medici di famiglia. E questo grazie alla collaborazione straordinaria e ormai consolidata con il Rotary Mondello che ha permesso anche di effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma. Grazie alla disponibilità dell’Asp di Palermo quest’anno è stato inoltre possibile eseguire gli screening per il tumore della mammella e del tumore del collo dell’utero e promuovere lo screening per il tumore del colon retto, e grazie alla collaborazione con il Dasoe, è stata anche presente la Thalassa con un’autoemoteca per la promozione della donazione di sangue. Arpa Sicilia ha installato un Igloo Immersivo, all’interno del quale si è svolta un’attività dimostrativa, un’immersione virtuale straordinaria, utilizzando dei visori Oculus con immagini a 360° di habitat costieri siciliani prodotti con il Progetto Corallo. I pescatori mondellesi, hanno testimoniato con la loro vita quotidiana e agli attrezzi che giornalmente usano a cominciare dai vari tipi di reti, ami lenze, picconi, martelli, lampare e tanto altro ancora. Nella seconda giornata nell’ambito de “Il mare in onda”, sono state esposte foto e proiettati video che hanno promosso in modo innovativo la tutela dell’ambiente e quindi della salute. Durante il meeting è stato presentato da Roberto Oddo il “Marco Sacchi Awards” premio dedicato ai film di subacquea che sarà inserito nella prossima edizione del Paladino d’Oro Sportfilmfestival che si svolgerà a Palermo dall’1 al 7 dicembre. L’invito è ancora una volta a tutelare l’ambiente partendo dalle aree marine protette con la collaborazione massima di tutti. Nell’ambito del Sarday 2026, si è svolto un evento formativo per la formazione professionale dei giornalisti dal titolo “economia circolare e tutela della salute dei cittadini. il linguaggio del giornalismo scientifico per scrivere sul tema”, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti.

Tra le esposizioni la

Mostra di quadri di Fulvia Reyes, Marco Previti e Marco Favata, l’Almanacco del Mare di Matteo Amodei, nonché gli immancabili pesci d’aprile di Valerio Spataro. Sono stati inoltre esposti gli elaborati frutto del progetto “Il mare visto dai bambini” realizzati dalle scuole dell’Ics Borgese- Partanna Mondello, dell’Ics Rapisardi-Garibaldi, dell’Ics di Ustica Saveria Profeta e dell’Ics Quintino di Vona Tito Speri di Milano. Questo progetto nasce dagli incontri con gli alunni di queste scuole sulla salvaguardia del mare e dell’ambiente grazie alla preziosa collaborazione con i biologi marini della Stazione Zoologica di biologia marina Anton Dohrn, dell’Ispra e dell’Arpa

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