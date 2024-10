Grande partecipazione di pubblico all’incontro informativo sul tema delle cardiopatie che si è tenuto lunedì, presso l’Istituto Comprensivo Altavilla Milicia. L’iniziativa fa parte del più ampio ventaglio di azioni realizzate dall’APS Movimento per la Salute dei Giovani nell’ambito del progetto “Ben-Essere Giovani, Cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore – Accordo di programma 2020-2021” – D.D.G. 1441 del 31/05/2023.

L’evento, in un’ottica multidisciplinare, ha trattato un panorama di temi approfondito e variegato grazie alla collaborazione di professionisti esperti nel settore; ad apertura della sessione informativa l’intervento del dottor Maurizio Mongiovì, cardiologo ed esperto in cardiopatie congenite, che ha approfondito il tema della prevenzione cardiologica in età scolare; a seguire il dottor Dario Di Cristina, psicologo e psicoterapeuta, che ha illustrato il tema della cardiopsicologia; a conclusione la dottoressa Claudia Galletta, biologa nutrizionista, che ha fornito importanti elementi su sani e corretti stili alimentari quali fattori di prevenzione del rischio cardiologico.

L’obiettivo dell’incontro informativo è stato quello di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della prevenzione come elemento chiave per la riduzione dell’incidenza delle patologie cardiache nella popolazione, soprattutto tra i bambini e i ragazzi.

L’importanza per la tematica affrontata è stata anche testimoniata dalla presenza del presidente del Consiglio comunale di Altavilla Milicia, Maria Rita Lazzara, e del vicesindaco Biagio D’Ugo che, in rappresentanza dell’Istituzione comunale, hanno manifestato un sincero apprezzamento per l’operato dell’Associazione Movimento per la Salute dei Giovani e per il suo progetto che pone al centro il “Ben-Essere” della persona.

